Pháp luật Tuyên án kẻ bắn hàng xóm rồi trốn truy nã suốt 22 năm Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Lương Văn Bún cầm súng bắn vào người hàng xóm rồi bỏ trốn. Sau 22 năm trốn truy nã, Bún đã bị bắt giữ và phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lương Văn Bún (SN 1981, nguyên quán xã Kim Đa, huyện Tương Dương), nơi đăng ký thường trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) về tội Giết người. Vụ án liên quan đến bị cáo này xảy ra cách đây 22 năm.

Theo cáo trạng, chiều 28/11/2002 Lương Văn Bún đi làm rẫy về nhà thì thấy anh Lương Khăm V. (SN 1976) đang cùng một số người san lấp nền nhà tại phần đất nhà anh V.

Bị cáo Lương Văn Bún lĩnh án 12 năm. Ảnh: Trần Vũ

Do nhà anh V. ở sườn dốc, phía trên nhà Bún, nên trong quá trình san lấp khiến đất, đá lăn xuống hỏng hàng rào nứa và hoa màu trong vườn. Bún bực tức, đi đến hỏi thì anh V. nói “hỏng thì sửa lại”. Sau đó, hai bên cãi nhau to tiếng.

Anh V. đi vào phần đất của Bún, vừa đi vừa chửi. Bực tức, Bún đi vào nhà lấy khẩu súng tự chế rồi bắn trúng vào ngực trái anh V. Nạn nhân bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị tổn thất 33 % sức khỏe.

Ngay trong chiều xảy ra vụ án, Lương Văn Bún đã bị công an xã bắt. Quá trình làm việc tại cơ quan công an, lợi dụng sơ hở Bún đã bỏ trốn. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 5/4/2024 Bún bị bắt khi đang lẫn trốn tại Lào.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do mâu thuẫn nên đã dùng súng tự chế bắn vào người nạn nhân. Vì lo sợ bị cáo đã bỏ trốn.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người. Việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời.

Trong vụ án này bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã giúp công an truy bắt 1 đối tượng trốn nã.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Bún 12 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 97 triệu đồng.