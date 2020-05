Bắt 3 đối tượng từ Bắc Kạn vào Nghệ An vận chuyển lượng ma túy 'khủng'

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ 3 đối tượng, thu 20 bánh heroin, 20 kg ma túy dạng đá và 4 kg ketamin.Đầu tháng 3/2020, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn được vận chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng trong đường dây hầu hết là người ngoài địa bàn và có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chuyên án được xác lập đấu tranh.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, ngày 9/5, nhận được thông tin các đối tượng sẽ giao dịch một mối "hàng" lớn, xét thấy thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án quyết định phá án.



Các phương án được triển khai lập tức, hàng chục trinh sát được tung ra "cắm" tại các điểm trọng yếu từ thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) đến xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).

21 giờ ngày 9/5, tại cầu Khe Nằn thuộc xã Chiêu Lưu, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Ban Công an xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bắt quả tang 3 đối tượng: Hoàng Văn Hải (SN 1990); Trang A Vừ (SN 1992) và Thao A Sự (SN 1992) đều trú tại thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Thu giữ 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4kg ketamin và 4 chiếc ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai đã nhận lời vận chuyển ma túy cho một người đàn ông quốc tịch Lào với tiền công hậu hĩnh. 3 đối tượng đã bắt xe từ Bắc Kạn vào Nghệ An, đến huyện Kỳ Sơn thì thuê nhà nghỉ ở thị trấn Mường Xén một đêm.

Chập tối ngày 9/5, 3 đối tượng thuê xe taxi vào cầu Khe Nằn thuộc bản Khe Nằn xã Chiêu Lưu, sau đó đi bộ khoảng 2km vào rừng sâu lấy “hàng” tại 1 bản thuộc xã Na Ngoi, khi trở ra đến cầu Khe Nằn thì bị bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.