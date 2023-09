Bắt 3 thanh niên vào tận phòng ngủ của gia chủ cướp tài sản

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 13/9, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ Doãn Huy Hoàng (18 tuổi), Đoàn Văn Tú (18 tuổi) và Phan Văn Huấn (34 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 4h20 ngày 7/9, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về xảy ra vụ việc có nhóm đối tượng mang theo hung khí đột nhập vào nhà, khống chế bà V.T.T. (47 tuổi) và bà N.T.T. (56 tuổi), ở thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi, ý đồ cướp tài sản.

Lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, bà N.T.T. đã tìm cách thoát được ra ngoài và kêu cứu người thân. Các đối tượng bỏ chạy ra Quốc lộ 1A, nhưng đã bị lực lượng Công an xã Thắng Lợi cùng người dân truy đuổi, bắt được 1 người.

3 nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt.

Khai thác “nóng”, cơ quan công an làm rõ đối tượng này là Doãn Huy Hoàng (18 tuổi, quê quán Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định).

Bước đầu, Hoàng khai nhận động cơ dùng hung khí ập vào nhà dân để cướp tiền, tài sản là do túng quẫn nợ nần. Nhưng Hoàng không biết chút thông tin nào về nhân thân các đồng phạm. “Chúng cháu làm quen nhau qua mạng xã hội, qua nhóm “Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều”, rồi hẹn nhau để lên kế hoạch đi cướp”, Hoàng khai nhận.

Ngay sau đó, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc truy bắt nhóm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9/9, tại địa bàn tỉnh Nam Định, công an phục bắt đối tượng thứ 2, là Đoàn Văn Tú (18 tuổi, ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

Thanh niên này không những không quen biết Doãn Huy Hoàng và cũng không rõ tên tuổi kẻ thứ 3 đồng phạm đang bỏ trốn.

Đến khoảng 1h30 ngày 12/9, ở tỉnh Thanh Hoá, Phan Văn Huấn (34 tuổi, ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản), đối tượng cuối cùng trong toán cướp, đã bị bắt. Ngay sau đó, người này bị di lý về trụ sở công an để phục vụ công tác đấu tranh.

Khớp nối lời khai cả bọn, cùng tài liệu, công an thu thập được là do thiếu tiền trả nợ nên Doãn Huy Hoàng sử dụng “nick” ảo để truy cập nhóm “Những người vỡ nợ túng quẫn làm liều” trên mạng xã hội Facebook, mục đích tìm và rủ người khác thực hiện hành vi phạm tội để kiếm tiền trả nợ.

Không khó khăn, Hoàng kết nối được “nick” ảo của Tú và Huấn, rồi lập nhóm Facebook để cả 3 bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản. Các nghi phạm giao ước khi gặp nhau không ai hỏi tên tuổi, và phải đội mũ, đeo khẩu trang, mặc quần áo kín.

Khoảng 21h ngày 6/9, Hoàng hẹn rủ gặp Tú, Huấn ở TP Nam Định để thực hiện ý đồ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không tìm kiếm được “con mồi”.

Thấy vậy, Huấn rủ cả nhóm di chuyển về địa bàn Hà Nội, mục đích vào nhà dân ở vùng ven ngoại thành cướp tài sản. Khoảng hơn 4h ngày 7/9, cả bọn thuê xe taxi về đến địa bàn thôn Mai Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín. Hoàng đưa Tú 1 chiếc kéo, dặn đeo găng tay rồi gọi cửa nhà bà V.T.T. Lúc này, bà V.T.T đang cùng bà N.TT vặt lông gà.

Bà V.T.T vừa mở cổng, lập tức bị Hoàng và Tú cầm kéo ập vào khống chế, bắt bà cùng bà T. đi vào bên trong phòng ngủ. Tú quay ra sân lấy 1 con dao còn Hoàng cầm kéo bắt bà V.T.T phải lấy hết tiền, tài sản trong két, và chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng cho chúng. Nhưng bà T. nói mình chỉ là người làm thuê nên không biết mật khẩu mở két.

Lợi dụng lúc 2 tên cướp sơ hở, bà N.T.T chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm, người thân sang ứng cứu. Biết không thể gây án trót lọt, các đối tượng bỏ chạy ra Quốc lộ 1A, nhưng đã bị Công an xã Thắng Lợi và người dân quyết tâm truy đuổi. Đối tượng Hoàng bị bắt tại chỗ như đã nói trên.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận đang nợ hơn 100 triệu đồng, do thua đánh bạc, cá độ và chơi điện tử trên mạng Internet. Đối tượng Hoàng cũng ôm khoản nợ không nhỏ còn Phan Văn Huấn sống lang thang, “nghiện” nét và từng sử dụng cả ma túy.

Cơ quan công an lâu mới bắt được Huấn là do đối tượng này có “biệt tài” đi bộ. Công an truy bắt đã lần theo dấu vết của Huấn hàng chục cây số, qua mấy tỉnh, thành mà vẫn hụt. Bởi, Huấn không đi phương tiện nào, chủ yếu lủi vào các đường ngang, ngõ tắt, để tránh sự chú ý, phát hiện của lực lượng chức năng…