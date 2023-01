Bất an dưới chân thủy điện Châu Thắng

(Baonghean.vn) - Bày tỏ trân trọng trước tình cảm chân thành đến từ Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định ngày càng thắt chặt tình hữu nghị giữa Nghệ An và tỉnh Khăm Muộn để thúc đẩy sự hợp tác đi vào chiều sâu và thành công nhiều lĩnh vực.

Việc nhiều gia đình thường sử dụng ôtô để về quê, thăm bạn bè dịp Tết không còn là chuyện hiếm. Tuy nhiên, vào thời dịp này, lượng phương tiện đi lại sẽ đông đúc, vậy người lái xe cần lưu ý những gì để chuyến đi an toàn?

(Baonghean.vn) - Hầm Thần Vũ là một trong những hạng mục khó nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam do đi qua núi cao và có độ dài lớn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công thực hiện tiến độ ba ca nhằm sớm hoàn thành điểm quan trọng này.

Trương Vạn Nhật, 27 tuổi, bị công an khởi tố vì Vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

(Baonghean.vn) - Gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh; Ngày hội hiến máu tình nguyện 'Chủ nhật đỏ' lần thứ 15; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức chương trình 'Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương'; Nhộn nhịp chợ trâu, bò độc đáo xứ Nghệ phiên cận Tết… là những thông tin nổi bật ngày 8/1.

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàng Thị Thanh Xuân bị bắt khi đang tàng trữ 2.600 viên ma túy tổng hợp. "Nữ quái" này thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 6 - 7/1, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và huyện Kỳ Sơn chúc Tết chốt tiền tiêu thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt với những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.