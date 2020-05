'Bất an' việc dân Vinh dùng can nhựa, tấm xốp làm phao kéo ra sông Lam 'giải nhiệt'

(Baonghean.vn) - Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiệt độ có nơi lên đến hơn 40 độ C. Để "giải nhiệt", rất nhiều gia đình ở TP. Vinh sắm áo phao, đem can nhựa, tấm xốp đi tắm ở sông Lam trong khi chưa có bất cứ khuyến cáo đảm bảo an toàn nào .