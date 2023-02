Bắt đối tượng chuyên cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ ngày 4/2 đã bắn rơi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị này ra khỏi khu vực đất liền.

(Baonghean.vn) - Một khinh khí cầu thăm dò không người lái của Trung Quốc được cho là đã bay qua bầu trời Canada và Mỹ, rất khó bị bắn hạ do độ cao của nó; mà nó chỉ có thể bị phá hủy bởi một tên lửa dẫn đường bằng radar được phóng từ một máy bay chiến đấu.

(Baonghean.vn) - Ngày 4/2/2023, tại Lễ Phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á đã thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt ủng hộ 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà.

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

(Baonghean.vn) - “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, do đó, những ngày này, người dân Nghệ An tất bật sắm sửa lễ vật cúng Rằm. Thị trường đồ lễ vì thế sôi động hơn, sức mua tăng, giá cả tăng nhẹ.

(Baonghean.vn) - Đại diện VNPT Nghệ An cho biết, hiện nay, lượng lớn thuê bao trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường. Đối với các khách hàng vẫn gặp sự cố về sóng, mạng thì có thể liên hệ với đơn vị để kỹ thuật xử lý trong thời gian sớm nhất.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tập trung chính vào nội dung sửa đổi liên quan cấp tướng trong công an nhân dân.