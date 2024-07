Xã hội Công an huyện Anh Sơn thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính (Lần 2) Qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ 48 xe ô tô, mô tô, gắn máy. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến giải quyết. Có đặc điểm như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu. Công an huyện Anh Sơn đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các huyện, thành phố, thị xã thuộc Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ quản lý để phát hiện chủ phương tiện, đề nghị Báo Công an Nghệ An, Đài PT-TH huyện Anh Sơn đăng thông báo ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Công an huyện Anh Sơn để giải quyết.

Địa chỉ : Công an Huyện Anh Sơn, tổ dân phố 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 0969.696.337 gặp đồng chí Trung úy Nguyễn Thị Vân Anh - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Anh Sơn.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, nếu không có chủ sở hữu hoặc người quản lý, người sử dụng hợp pháp đến giải quyết và không nhận được thông tin trả lời của Công an các đơn vị, địa phương thì Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An sẽ ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận (đã ký)