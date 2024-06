Bạn cần biết Công an huyện Thanh Chương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính (Lần 2) Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hiện đang tạm giữ 109 xe mô tô, xe máy điện. Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến giải quyết có đặc điểm như sau:

Stt

BKS

Nhãn hiệu

Loại xe

Năn SX

Số máy

Số khung

Màu sơn

Thời gian ra QĐTG

1

37K2-6673

LISOHAKA

110

2003

ZS1P50FMH00023857

VLKPCH022LK023857

Xanh

7/5/2023

2

37V2-6244

HUNDAX

C100

2008

VLF1P50FMG370043307

RNUDCGMN7A043307

Nâu

15/5/2023

3

37V3-1040

YAMAHA

TAURUS

2009

16S10906970

RLCS16A09Y052860

Đỏ đen

18/5/2023

4

81F8-8341

YAMAHA

C110

2002

5HU305733

5HU305733

Xanh

27/5/2023

5

37L9-2140

LISOHAKA

C100

2009

VLKJC150FMG2000124346

VLKDCG012LK124346

Đen

8/6/2023

6

60N4-7579

BOSS

SB6

2007

VMSA4BH005700

RLGDS6UM7H005700

Nâu

8/6/2023

7

37B2-92284

HUNDAJAPA

110

2018

VZS152FMH313714

RN8DCH8N88B313714

Xám đen

13/6/2023

8

37V3-8738

SYM

ELEGANT

2010

VMSACBH051205

RLGSC10KHAH051205

Đỏ bạc

14/6/2023

9

29S7-1747

DREAM

C100

2002

C100MNE136403

C100MN40136403

Nâu

17/6/2023

10

37N4-1395

JOLIMOTO

110-1

2007

VHLFM152FMHV290372

RMNWCHMNN7H000372

Đen ghi

20/6/2023

11

54N1-7777

FERVOR

110

2008

Số máy không rõ chử, số

Số khung không rõ chữ, số

Đỏ đen

26/6/2023

12

37E1-39075

SYM

LEGANT

2015

VMSACEH047311

RLGSC10MHFH047311

Xanh trắng

2/7/2023

13

47P1-0316

SHOZUKA

110

2008

VTH152FMH2016241

RRHWCH2RH8A016241

Xanh

4/7/2023

14

37V3-2449,

HONDA

LEAD

2010

JF24E0314421

RLHJF2402AY010315

Bạc đen

4/7/2023

15

37L4-1102

MAGIC

C110

2005

VMVA1AD001873

GMB11AD4D001873

Đỏ đen

7/7/2023

16

29H8-9497

SUZUKI

VIVA FD 110

1998

E412VN116803

BE42DVN116803

Xanh

8/7/2023

17

37V2-5323

YAMAHA

SIRIUS

2008

5C63189087

RLCS5C6308Y189087

Đen bạc

11/7/2023

18

20L3-4710

YAMAHA

MIO

2006

5WP3018262

RLCM5WP305Y018262

Đen

19/7/2023

19

88K1-0088

YAMAHA

NOUVO

2008

22S2006286

22S207Y006286

Đen bạc

31/7/2023

20

61H1-0958

LONGGIN

II

2007

LC150FMG00062331

LHGYCHL04Y0062331

Nâu

2/8/2023

21

72V2-9512

HONDA

WAVE

2010

JC43E393458

RLHJC4315AY145027

Đỏ xám đen

10/8/2023

22

37E1-24160

HONDA

ELEGANT

2014

VMSACDH012910

RLGSC10LHDH012910

Đen xám

11/8/2023

23

37H8-4965

SKYWAY

C100D1

2000

VHULC150FMG100002604

VTRPCG00425000695

Nâu

12/8/2023

24

37E1-77777 (Biển giả)

SILYA

110

2008

RRSSV152FMH0010027

RRSWCH7RS71010027

Bạc

22/8/2023

25

37E1-02978

HONDA

WAVES

2011

JC43E1689320

RLHJC4313BY133878

Đen xám

23/8/2023

26

25F2-1853

YAMAHA

3S31

2006

3S31073637

RLCS3S3106Y073637

Xanh

24/8/2023

27

72L9-4612

YAMAHA

SIRIUS

2010

5C64301977

RLS5C640AY301978

Đỏ đen

25/8/2023

28

37N2-9637

DAEHAN

C100

2005

VDMD10010023625

RMDDCG4MD61011325

Nâu

26/8/2023

29

49N8-2663

YAMAHA

TAURUS

2009

16S1029072

RLCS16S109Y029057

Đen

5/9/2023

30

37L8-8884

YAMAHA

NOUVO

2006

2B52085334

2B5206Y085224

Đỏ đen

9/9/2023

31

37V1-3523

SUZUKI

SMASHREVO

2006

E447100205

RLSBE49U060100205

Đen

12/9/2023

32

37V3-8007

SYM

ATTILA

2010

T3AD032249

CDAD033249

Đỏ đen xám

20/9/2023

33

37N1-6470

ELGO

C110

VME152FMHB007375

RMEWCH9ME7A007375

Đen bạc

27/9/2023

34

37H1-5756

QUICK

100-2

2001

HDDR100Y0391813

DR10000121631

Nâu

3/10/2023

35

37V3-7186

SYM

ELEGANT

2010

VMSACBH030597

RLGSC10KHAH030597

Đen bạc

4/10/2023

36

37V1-4947

MOTOSTAR

VAE

2006

VMVAEAD500952

RLGMB11HD6D500952

Đỏ

4/10/2023

37

37P8-9489

ELEGANT

IISAF

2010

VMSACBH024891

RLGSC10KHAH024891

Đen bạc

9/10/2023

38

37F9-4938

LONGGIN

2000

Số máy không rõ chử, số

Số khung không rõ chữ, số

Nâu

13/10/2023

39

37V3-2991

HONDA

WAVE S

JC43E0667854

RLHJC43119Y119519

Đỏ xám đen

18/10/2023

40

37EA-00714

DAELIMIKD

WAVERS

2017

VZS139FMB24000911

RLPBCB6UMHB000911

Đỏ

20/10/2023

41

37V3-7361

HONDA

WAVE RS

2010

JC43E5730875

RLHJC4326AY254041

Đen đỏ

26/10/2023

42

61D1-35117

HONDA

WAVE RS

2010

JC43E0806390

RLHJC4302AY005721

Đỏ đen bạc

27/10/2023

43

37E1-24381

HONDA

WAVE ALPHA

2014

HC12E5269491

RLHHC1211DY269573

Xám đen bạc

31/10/2023

44

Không biển

HONDA

WAVE SKVRR

2007

HC09E6776719

RLHHC09077Y951997

Đỏ xám đen

10/7/2024

45

Không biển

SYM

X21

2001

FT627651

VDNFXM08A4V627651

Đen

10/11/2023

46

37Z3-1837

HONDA

WAVE ALPHA

2006

HC09E6267888

RLHHC09016Y267865

Đỏ đen

11/11/2023

47

không biển

HONDA

WAVE ALPHA

HC09E0776719

RLHHC09077Y951997

Đỏ đen

19/11/2023

48

Không biển

YAMAHA

SIRIUS

2010

5C63246484

RLCS5C6309Y246489

Xám đen vàng

19/11/2023

49

37F8-7677

HONDA

DREAM

2000

C100MSE1115448

C100MS1115448

Nâu

4/12/2023

50

37V2-2388 (Biển giã)

YAMAHA

SIRIUS

5C63071147

308Y071147

Đen

5/12/2023

51

37E1-05593

YAMAHA

SIRIUS

2011

5C63558106

RLCS5C630BY558054

Đỏ đen

8/12/2023

52

79H2-2890

HONDA

WAVERSXXKVRV

2008

HC12E2043713

RLHHC12318Y326135

Xanh đen

12/12/2023

53

63H9-3422

HONDA

JF24LEADST

2010

JF24E0179954

RLHJF240X9Y144159

Đen

12/12/2023

54

37V3-4193

YAMAHA

SIRIUS

2010

5C64232414

RLCS5C640AY232415

Đen bạc

27/12/2023

55

37K5-4762

WAZELET

110

2003

VHAZS150FMH15446689

VTMWCH012TP003500

Xanh

15/12/2023

56

37Z3-2193

VIOLET

110

2006

VDGZS152FMHVL0002498

RNDWCH0ND61G02498

Đỏ

18/02/2023

57

37H7-7912

HONDA

WAVE ALPHA

2002

HC08E0153396

RLHHC08082Y153387

Xanh

24/12/2023

58

37MĐ2-41626

OSAKA

XMEN

2020

ZH60V800WA190619161

RL9YBEKUMKCD12023

Đỏ đen

18/02/2024

59

37P3-1495

SUFAT

C110

2006

VPJL1P50FMH055256

VPJDCH033PD055256

Xanh

6/1/2024

60

Không biển

WAZELET

C110

2000

152FM00050153

LXDXCHL08Y6022966

Xanh

15/12/2023

61

Không biển

PUSAN

CR100FMG2004332

Số khung không rõ chữ, số

Nâu

19/11/2023

62

37B1-314.93

SYM

ELEGANTII

2011

VMSACBH059694

RLGSC10KHBH059694

Đỏ bạc

5/12/2023

63

37V2-8094

HONDA

C110

2009

HC12E1688891

RLHHC12029Y119132

Đỏ xám đen

30/3/2024

64

37V1-4505

HANAMOTO

100

2006

VLF1P52FMH360083414

RLPWCHAUM6B083414

Xanh

26/3/2024

65

37L4-7105

HONDA

WAVEALPHA

2005

HC09E0517548

RLHHC09063Y517466

Xanh

24/3/2024

66

37L9-9646

HONDA

WAVEALPHA

2007

HC09E5248160

RLHHC09087Y148096

Đỏ đen

3/3/2024

67

37E1-080.28

YAMAHA

SIRIUS

2012

5C64700606

RLCS5C640CY700592

Trắng đen

7/3/2024

68

37V2-1625

HONDA

WAVE S

2008

HC12E0078888

RLHHC120X8Y537226

Đen xám

13/3/2024

69

37B2-559.58

HONDA

WAVE S

2014

JC52E1386923

RLHJC5262DY135112

Đỏ đen

25/3/2024

70

37L2-0099

HONDA

WAVEALPHA

2004

HC09E0409806

RLHHC09083Y409673

Xanh

29/3/2024

71

68S2-6868 (biển giả)

SUZUKI

SATRITA

1251D605236

MHDBF13BLWJ60538

Vàng đen

25/3/2024

72

37V2-2802

YAMAHA

SIRIUS

2008

5C63113445

RLCS5C6308Y113445

Đỏ bạc

12/2/2024

73

37H5-6597 (Biển giã)

HONDA

WAVE

Không có số máy

VDEPCG012DE011924

Xanh

16/02/2024

74

37H7-2024

WEINA

100

2002

FMG310778763

CG00314016285

Nâu

20/2/2024

75

82F1-00324

YAMAHA

NOUVO

2011

5P11302861

RLCN5P110BY302857

Vàng Nâu

19/01/2024

76

37V3-3478

DAEHAN

SUFER100A

VDMD10010040378

Không có số khung

Nâu

30/01/2024

77

14H1-4965

YASUTA

100

2008

TTNKS1P50FMG000427

RRKDCGVUM7X000427

Nâu

25/1/2024

78

29V8-8909

HONDA

WAVERSKTLN

2006

HC09E6509186

RLHHC09056Y509167

Đen bạc xanh

25/1/2024

79

37L7-2026

FUSIN

C100-FF1

2005

VDTFS150FMG1501453

RRRDCG1RR5D501453

Đen

23/01/2024

80

37K5-7928

SUZUKI

VIVA

2003

E435VN108352

RLFBE4AA030108352

Xanh

23/01/2024

81

37EA-012.44

VIET THAI

VT WAVES E3

VHL139FMBVT5105485

RMNVCBPN4JH005485

Đen

23/01/2024

82

37N2-0930

YAMAHA

NOUVO

2B52139568

RLCN2B5207Y139568

Đen

26/01/2024

83

37EA-023.70

ESPERO

50CR3

2020

VDEJQ139FMBC488592

RPEVCBJPELA488592

Xanh

19/2/2024

84

37Z4-1592

SUNLUX

110

2007

VHGSL152FMH010684

RMSWCHAHG7H010684

Đỏ đên

17/2/2024

85

37E1-538.50

HONDA

WAVE ALPHA

2018

JA39E0394010

RLHJA3902HY418871

Đen bạc

4/2/2024

86

37E1-235.10

YAMAHA

JUPITER

2014

1PB3046900

RLCJ1PB30EY046891

Trắng đen

7/2/2024

87

37H7-7127

WAKEUP

110-8CRIII

2002

CR110FMH160656

VCRPCH0031R160656

Xanh

6/2/2024

88

20B2-150.97

HONDA

WAVE

2018

HC12E2666477

RLHHC1202AY166603

Đen bạc

1/2/2024

89

86F8-9163

LEVER

C100LF

2001

1P50FMG310353349

LV100201003808

Nâu

8/2/2024

90

37L7-1663

ARROW

110

2005

150FMHA003285

RRTVCH3CX51003435

Đỏ

15/2/2024

91

37K7-9368

MOTOSTAR

M3H

2004

VMEM3G225016

RLGMA11BD4D225016

Xanh

24/2/2024

92

37H3-3058

CPI

C100

2001

150FMG01005117

LTBXG81B312082527

Nâu

24/2/2024

93

16H1-9834

FLYER

110

LC150FMG01642044

FL2001044

Nâu

25/02/2024

94

37V1-7598

HONDA

WAVE RS KTLN

2007

HC09E6291528

RLHHC09056Y292591

Xanh đen bạc

11/1/2024

95

Không biển

VIET THAI

VT WAVES E3

2018

VHL139FMBVT5106898

RMNVCBN4JH006898

Trắng

6/1/2024

96

60K7-5239

WISH

C110

2001

1P53FMH10248972

LF3XCHA0X1AS23730

Đỏ

18/4

97

51V2-6939

HAVICO

110V

2005

VKV1P52FMHH605884

VKVDCH045UM605884

Đỏ

3/4/2024

98

37E1-14657

HONDA

WAVE RSX

2019

JC52E5324905

RLHJC5221CY049933

Xám bạc Xanh

7/4/2024

99

Không biển

YAMAHA

SIRIUS

2013

5C641019284

RLCS5C641DY019283

Vàng Đen

12/4/2024

100

37V1-2909

SALUT

SA2

2006

VMSA2BH002256

RLGSA10BH6H002256

Đỏ đen

5/4/2024

101

37N4-7867

FUSKI

C100

2008

VTTJL1P50FMG1001554

RMNDEG0MN6H000955

Nâu

3/4/2024

102

37S1-11115

ELEGANT

IISAF

1010

VMMSACBH031238

RLGSC10KHAH031238

Đen bạc

19/4/2024

103

Không biển

VESSEL

C110

2005

VTTJL1P52FMH020835

VTTDCH094TT020835

Xanh

19/4/2024

104

Không biển

HONDA

C50

1993

C50F9039356

C509039356

Xanh

4/4/2024

105

37Z4-6155

JAPATO

C110

2007

52FMHB008602

H6HY6B008602

Xanh đen

9/4/2024

106

37K9-7562

WAZELET

110A1

2004

VUMHAYG150FMH000878

VTKBCH014UM000615

Xanh

5/4/2024

107

67M6-9641

SOME

2007

VTT08JL1P52EMH011301

RRKWCH0UM7X811301

Xanh

18/4/2024

108

29T9-8485

YAMAHA

JUPITER

2005

RLCJ5VT105Y074247

5VT174247

Đỏ tím

18/4/2024

109

37H5-9305

DARLING

100

2005

150FMG01013388

LTBXG81B012107092

Nâu

25/02/2024



Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Công an huyện Thanh Chương đề nghị Cục C02, C08, C09 Bộ Công an, Phòng PC08, PC02, PC09 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công an các huyện, thành phố, thị xã - Công an tỉnh Nghệ An rà soát hồ sơ quản lý để phát hiện chủ phương tiện; đề nghị Báo Công an Nghệ An, Đài PT-TH huyện Thanh Chương đăng thông báo ai là chủ sở hữu các phương tiện trên liên hệ Công an huyện Thanh Chương để giải quyết.

Địa chỉ: Công an huyện Thanh Chương, khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0973.900.399, gặp Đ/c Thiếu tá Bùi Ngọc Tú - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Thanh Chương.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp thì số phương tiện trên sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Rất mong được sự quan tâm phối hợp./.