Pháp luật Bắt đối tượng lái xe tải Bắc - Nam tàng trữ pháo nổ trái phép Bản thân là lái xe tải tuyến Bắc - Nam, Nguyễn Đình An đã mua pháo tại tỉnh Quảng Trị cất giấu trên xe nhằm sử dụng và bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hưng Nguyên phát hiện đối tượng Nguyễn Đình An (SN 1987), trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có dấu hiệu phạm tội liên quan đến pháo nổ.

Là lái xe tải tuyến Bắc - Nam, trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Nguyễn Đình An đã móc nối để mua pháo lậu từ bên kia biên giới sau đó cất giấu chung với hàng hóa trên xe tải rồi vận chuyển về Việt Nam nhằm sử dụng và bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Xác định hành vi của Nguyễn Đình An có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Hưng Nguyên đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Công an lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Đình An. Ảnh: Cao Loan

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 08/9/2025, khi xe tải mà Nguyễn Đình An lái về đến địa phận tỉnh Nghệ An, Công an xã Hưng Nguyên và Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã bắt giữ Nguyễn Đình An về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Đối tượng Dương Văn Niềm và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

Mở rộng vụ án ngày 09/9/2025, Công an xã Hưng Nguyên đã bắt giữ khẩn cấp Dương Văn Niềm (SN 1985), trú xã Hưng Nguyên về hành vi tàng trữ hàng cấm. Tổng tang vật thu giữ, 10kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Hiện, Công an xã Hưng Nguyên đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.