Pháp luật Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ Công an huyện Tương Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lữ Văn Ninh, La Văn Chồng và Ốc Văn Quế đều trú tại huyện Tương Dương về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn trên địa bàn nên đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán vật liệu nổ với nhiều thủ đoạn như: chỉ bán cho người quen, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc mua bán, địa điểm giao hàng và trao đổi với nhau bằng ký hiệu riêng cho từng loại vật liệu nổ. Bên cạnh đó, các đối tượng sử dụng tiếng lóng, tiếng bản địa để giao dịch… Do vậy, quá trình tiếp cận để thu thập thông tin, quy luật hoạt động của các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 23 phút ngày 25/12/2024, tại bản Na Ngân, xã Nga My, huyện Tương Dương, Ban chuyên án chỉ đạo, phối hợp với Tổ 373 Công an huyện, Công an xã Nga My bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Lữ Văn Ninh (SN 1977) và La Văn Chồng (SN 1969) cùng trú tại xã Nga My về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 14 kg thuốc nổ, 05 kíp nổ, 03 khẩu súng tự chế, 01 xe máy, 03 điện thoại di động, 03 dao kiếm các loại.

03 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 19 phút, ngày 26/12/2024, tại bản Con Pheng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Ban chuyên án chỉ đạo, phối hợp với Tổ 373 Công an huyện, Công an xã Hữu Khuông bắt quả tang đối tượng Ốc Văn Quế (SN 1970), trú tại xã Hữu Khuông về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 8,3 kg thuốc nổ, 03 kíp nổ, 01 khẩu súng tự chế, 01 điện thoại di động.

Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.