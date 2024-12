Pháp luật Khởi tố 17 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và buôn bán, tàng trữ hàng cấm Công an thị xã Hoàng Mai vừa phá thành công chuyên án, bắt, khởi tố 17 đối tượng về các hành vi: gây rối trật tự công cộng; buôn bán, tàng trữ hàng cấm; thu giữ hơn 230 kg pháo và hơn 2.500 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Trước đó, ngày 28/11/2024, Công an thị xã tiếp nhận vụ việc gây rối trật tự công cộng tại một quán karaoke trên địa bàn phường Quỳnh Thiện và tiến hành điều tra, làm rõ 6 đối tượng liên quan; trong đó có Hồ Như Đức (SN 2006), trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Qua đấu tranh, Đức khai nhận ngoài tham gia vụ gây rối nói trên thì đã cùng với một số đối tượng thực hiện hành vi đốt pháo vào tối 25/11/2024 tại một đám cưới ở xã Quỳnh Vinh, trong đó có Vũ Quang Huy (SN 2006) trú cùng địa bàn.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Ngọc Anh

Với quyết tâm làm rõ nguồn pháo thâm nhập vào thị xã Hoàng Mai, từ lời khai của Vũ Quang Huy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định Nguyễn Đình Ngọc (SN 1991) trú tại phường Quỳnh Xuân - là đối tượng cung cấp pháo cho Huy.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Ngọc, lực lượng Công an thu giữ 5 bánh pháo hoa nổ các loại. Từ lời khai của Ngọc, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Trọng Phát (SN 1995) trú tại phường Quỳnh Xuân, thu giữ 4 bánh pháo hoa nổ các loại.

Xác định đây là đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mở rộng.

Ngày 30/11/2024, Cơ quan CSĐT ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Văn Tùng (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Quá trình đấu tranh, Tùng khai nhận là “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ do Hồ Văn Dũng (SN 1993), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu cầm đầu. Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, truy bắt các đối tượng còn lại.

Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai đối tượng Hồ Văn Dũng. Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 8/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Văn Dũng, thu giữ 19 bánh pháo hoa nổ các loại. Dũng khai nhận, ngoài việc bán pháo cho các đối tượng nói trên thì còn bán cho Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1993), trú tại Quỳnh Văn và Trần Lương Tiến (SN 1985), trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Mạnh và Trần Lương Tiến, thu giữ 24 bánh pháo hoa các loại.

Từ lời khai của Mạnh, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Bá Việt (SN 1994), trú tại phường Quỳnh Xuân, thu giữ 15 bánh pháo hoa nổ các loại.

Tiếp tục đấu tranh với Hồ Văn Dũng, đối tượng khai nhận từ giữa năm 2024 có quen biết Nguyễn Thị Dẫn (SN 1965) là chủ cơ sở “Kim Anh” (kinh doanh hàng Thái Lan) ở ngã tư Sòng, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và đã mua hơn 100kg pháo của Dẫn.

Các đối tượng Nguyễn Thị Dẫn và Hồ Thị Ni. Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 09/12/2024, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dẫn tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; thu giữ 63 bánh pháo hoa nổ các loại và 2.527 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.

Từ lời khai của Dẫn, tiếp tục bắt Hồ Thị Ni (SN 2007), trú tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, là đồng phạm với Nguyễn Thị Dẫn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành khởi tố 17 đối tượng liên quan đến các hành vi: gây rối trật tự công cộng; buôn bán, tàng trữ hàng cấm; thu giữ 130 bánh pháo các loại với tổng khối lượng 230,8kg và 2.527 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.