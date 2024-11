Pháp luật

Kịp thời ngăn chặn, xử lý nhóm thanh, thiếu niên ở Nghệ An sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan để tiến hành xử lý nghiêm nhóm thanh, thiếu niên gồm 13 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.