Pháp luật

Khởi tố các đối tượng gây rối trật tự công cộng do đốt pháo ở TP Vinh

Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo.