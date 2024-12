Pháp luật Ngăn ngừa từ sớm, từ xa hành vi gây rối trật tự công cộng ở giới trẻ Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chở quá số người quy định, tháo biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, hò hét… gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn mất an ninh, trật tự.

Phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc

Để phòng ngừa, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, qua đó, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc.

34 đối tượng bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ảnh tư liệu: Ngọc Anh

Điển hình từ ngày 18 - 25/11, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 3 Tổ 373 cùng các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn đồng loạt bắt giữ 34 đối tượng sinh năm 2004 – 2009 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

9 đối tượng bị Công an huyện Diễn Châu tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh tư liệu Ngọc Anh

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 8 xe máy, 8 dao, kiếm, 1 gậy sắt, 1 két vỏ chai bia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, xử lý.

Trước đó, vào tối 2/11, tại huyện Nam Đàn, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, 1 nhóm thanh, thiếu niên ở độ tuổi từ 14 – 20, trú tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, đem theo dao, kiếm… rượt đuổi, đánh nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh, trật tự.

13 thanh, thiếu niên bị Công an huyện Nam Đàn khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh tư liệu Phan Tuyết

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã làm rõ hơn 30 đối tượng liên quan, khởi tố 13 bị can sinh từ năm 2004-2008 về tội "Gây rối trật tự công cộng", được quy định tại Khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Tại thành phố Vinh, mặc dù lực lượng chức năng đã đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm, tình hình thanh, thiếu niên có hành vi gây rối vẫn diễn ra, đặc biệt, có một số nhóm mới từ các địa bàn lân cận như huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh đến địa bàn thành phố Vinh để hoạt động.

Các nhóm thanh, thiếu niên bị lực lượng Công an thành phố Vinh đấu tranh, bắt giữ. Ảnh tư liệu Phạm Thủy

Qua mạng xã hội, các nhóm thanh, thiếu niên này thường hẹn nhau tại thành phố Vinh để “thể hiện bản thân”, chủ yếu vào đêm khuya, mang theo hung khí (dao, kiếm…).

Trong quá trình điều khiển xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lạch, hò hét, bấm còi… các nhóm này xảy ra mâu thuẫn, xích mích dẫn đến rượt đuổi, đánh nhau.

Các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và tang vật bị Công an thành phố Vinh thu giữ. Ảnh tư liệu Phạm Thủy

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/9, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 51 đối tượng (từ 14-18 tuổi), thu giữ nhiều dao, kiếm tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Ngay sau đó, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 31 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích"; xử lý vi phạm hành chính đối với 20 đối tượng có liên quan.

Bên cạnh hành vi lạng lách, đánh võng, gây gổ, đánh nhau… còn xảy ra các vụ việc thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng từ hành vi đốt pháo nổ.

Điển hình tối 23/11, tổ công tác Công an thành phố Vinh phát hiện tại một quán cà phê mới khai trương trên đường Phong Định Cảng có tiếng pháo hoa nổ, qua xác minh, 2 nam thanh niên có hành vi đốt pháo ném ra đường (loại pháo 36 quả do nước ngoài sản xuất), gây mất trật tự công cộng là Nguyễn Quang Bình (SN 1988), trú tại phường Trường Thi và Phạm Văn Minh (SN 1993), trú tại phường Hưng Dũng.

5 đối tượng đốt pháo tại thị xã Hoàng Mai bị khởi tố. Ảnh tư liệu Ngọc Anh

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Công an TX. Hoàng Mai phát hiện vào khoảng 12h30' ngày 12/10, tại nhà một người dân trú tại phường Quỳnh Xuân diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới nên đã tập trung điều tra, xác minh.

Qua đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng sinh từ năm 1986-2006 có liên quan về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, trong đó, có 4 đối tượng trú tại thị xã Hoàng Mai và 1 đối tượng trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn.

Những hành vi “gây rối trật tự công cộng” nói trên không chỉ gây ảnh hưởng an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân, cần phải xử lý nghiêm để tạo tính răn đe, giáo dục.

Ngăn chặn từ sớm, phòng ngừa từ xa

Theo lực lượng chức năng, thanh, thiếu niên là độ tuổi có nhiều thay đổi về tâm, sinh lý, một số ham chơi, thiếu hiểu biết về pháp luật, thích thể hiện, thiếu kỹ năng sống, trong khi sự quản lý, giáo dục từ phía gia đình và nhà trường còn buông lỏng, chưa chặt chẽ. Thêm vào đó là những ảnh hưởng xấu từ những thông tin, hình ảnh không tích cực trên mạng xã hội nên họ dễ bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh tư liệu Mỹ Hà

Có những đối tượng tái phạm hành vi nhiều lần. Cá biệt như đối tượng Võ Anh Hải (SN 2006), trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu đã có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nhưng mới đây tiếp tục là 1 trong 34 đối tượng bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bên cạnh đó, việc quản lý, kiểm soát các loại vũ khí thô sơ còn lỏng lẻo, một số đối tượng có thể dễ dàng đặt mua hung khí trên mạng hoặc tự chế các loại vũ khí thô sơ nhưng có tính sát thương cao như: Kiếm, dao phóng lợn, giáo dài…

Nhiều bậc cha mẹ vẫn giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, chưa có bằng lái.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh tư liệu An Quỳnh

Trước tình hình trên, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, sử dụng nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn từ sớm, từ xa các biểu hiện, hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và gây mất trật tự công cộng của đối tượng thanh, thiếu niên… thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã tăng cường chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên. Trong đó, lấy phòng ngừa, cảm hóa giáo dục là chính.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu Thái Trường

Đặc biệt, Nghệ An cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học". Đây là mô hình do Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai trong bối cảnh tình trạng học sinh phạm tội và vi phạm pháp luật tiềm ẩn phức tạp, ngày càng gia tăng về vụ việc và tính chất nghiêm trọng.

Mô hình được triển khai nhanh chóng tại 1.255/1.517 trường học (đạt 82,73%), sau 6 tháng đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh trong các trường học.

Đồng thời, góp phần tổ chức hiệu quả, thực chất các chương trình, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống nguy hiểm cho học sinh.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Mô hình này đã thực sự đem lại hiệu quả, lợi ích to lớn hơn so với kỳ vọng ban đầu. Mô hình đã tạo sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ nhà trường, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, các ngành liên quan...

Huyện đoàn Nghĩa Đàn phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh Trường THPT Cờ Đỏ. Ảnh tư liệu Thái Trường

Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, từ đó, uốn nắn kịp thời những suy nghĩ, hành vi sai lệch; nắm bắt các dấu hiệu bất thường của con em để sớm có biện pháp phối hợp, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, các bậc cha mẹ tuyệt đối không giao xe cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bởi thực tế, nhiều trẻ vị thanh niên đã sử dụng xe máy thực hiện các hành vi lạng lách, bốc đầu, phóng nhanh, vượt ẩu… dẫn đến vi phạm pháp luật.