Pháp luật Khởi tố thêm 6 bị can ở Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can thêm 6 đối tượng là cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Đô thị để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can là cán bộ, phóng viên, nhân viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Hồng Dương (SN 1981, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ; Phạm Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tổ 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), Trưởng ban Media; các phóng viên thuộc văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1990, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (SN 1996, trú phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988, trú xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Thúy (SN 1981, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), kế toán Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc Bộ.

Các bị can bị áp dụng biện pháp tạm giam, riêng bị can Trần Thị Thúy áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 25/9, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với các bị can gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Phó Tổng Biên tập; Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Trưởng ban Kinh tế môi trường; Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội), kế toán; Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, trú tại xã Vũ Chính, TP. Thái Bình), phóng viên; Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình), phóng viên; Đặng Văn Phục (SN 1986, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội), phóng viên; Vũ Đức Lân (SN 1981, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), phóng viên.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 24 và 25/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố 9 bị can là cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" gồm: Vũ Đình Năm (SN 1972, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên; Hoàng Thị Minh Thanh (SN 1982, trú tại phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Tạ Phương Thảo (SN 1993, trú phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Hồng Kế (SN 1982, trú tại Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Hường (SN 1994, trú phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Đặng Văn Nan (SN 1981, trú tại Lê Lợi, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Văn Dương (SN 1986, trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Đinh Văn Nga (SN 1976, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Thanh Tâm (SN 1979, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Trong số 9 bị can này, Hoàng Thị Minh Thanh và Tạ Phương Thảo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam./.