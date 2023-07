Bắt đối tượng mua bán 2 bánh heroin, 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Qua công tác nắm tình hình tại địa bàn TP. Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý do các đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma tuý đi tiêu thụ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hóa cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Hồ Hưng

Quá trình đấu tranh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, tại một khách sạn trên đường Mai Lão Bạng, thuộc xã Nghi Phú, TP. Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Hóa (SN 1987), trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại.



Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Hoá đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.