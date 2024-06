Pháp luật Bắt đối tượng người nước ngoài, thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp Bộ đội Biên phòng Nghệ An và các lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án NA524p, bắt giữ 01 đối tượng người nước ngoài, thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An, hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2024 và Kế hoạch đấu tranh Chuyên án NA524p, vào lúc 05 giờ 00 phút ngày 1/6, tại địa bàn bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vả Xênh Thò (tên gọi khác là Mài Thò), SN 1993, dân tộc Mông, trú tại bản Huồi-Pá, cụm bản Mường Dương, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn/Lào có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường 6.000 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Đối tượng Vả Xênh Thò cùng tang vật. Ảnh: Anh Bách

Qua đấu tranh, đối tượng Vả Xênh Thò khai nhận đang vận chuyển trái phép ma tuý từ bên kia biên giới về Việt Nam để tiêu thụ, đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.