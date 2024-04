Trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, tại thành phố Vinh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho Ban chuyên án NA 1123 và NA 424p của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tham dự buổi lễ trao thưởng có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lê Thạch

Về phía tỉnh Nghệ An, tham dự buổi lễ có đồng chí: Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ các đơn vị và ban chuyên án. Ảnh: Lê Thạch

Triệt phá thành công 2 chuyên án lớn

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An: Vào lúc 09h15 phút ngày 4/4/2024 tại bản Ải Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với các Đồn Biên phòng Mường Ải, Tam Hợp, Na Ngoi, Nậm Càn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phá thành công chuyên án NA 1123, bắt quả tang 2 đối tượng: Cơ Xồng, SN 1994, hộ khẩu thường trú bản Nòng Pong và Cha Mềnh Vừ, SN 1978, hộ khẩu thường trú bản Phôn Hồng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đang vận chuyển trái phép ma tuý từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Hai đối tượng Cơ Xồng và Cha Mềnh Xừ cùng tang vật. Ảnh tư liệu: Anh Bách

Tang vật thu được tại hiện trường 36.000 viên ma tuý tổng hợp dạng viên nén, 1 dao nhọn, 3 chiếc điện thoại và một số tang vật liên quan khác.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng trên được một người đàn ông không rõ tên tuổi thuê vận chuyển số ma tuý trên qua biên giới với giá tiền công là 6.000 USD.

Toàn cảnh lễ trao thưởng. Ảnh: Khánh Ly

Tiếp đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án NA 424p, vào lúc 20h20', ngày 8/4/2024, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là đối tượng Hờ Bá Hử (SN 1992), hộ khẩu thường trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Tang vật thu giữ tại hiện trường 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 xe máy và một số vật chứng có liên quan.

Đối tượng Hờ Bá Hử và tang vật. Ảnh tư liệu: Anh Bách

Theo lời khai ban đầu, đối tượng được 1 người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến địa bàn bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với giá 10 triệu đồng tiền công. Khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng về nghiệp vụ (BĐBP Nghệ An) thay mặt lực lượng đánh án báo cáo kết quả các chuyên án. Ảnh: Lê Thạch

Nắm vững địa bàn, phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ

Tại buổi lễ trao thưởng, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chúc mừng thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 4, lực lượng phòng, chống ma tuý Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã đấu tranh thành công 2 chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 3 đối tượng thu giữ 60.000 viên ma tuý tổng hợp.

Đặc biệt, các chuyên án đã đảm bảo được an toàn cho các lực lượng tham gia. Kế hoạch phối hợp được các lực lượng đánh án thực hiện một cách nhịp nhàng, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của BĐBP Nghệ An trong đấu tranh phòng chống ma tuý. Ảnh: Khánh Ly

Chính ủy Bộ đội biên phòng cũng nhấn mạnh: đấu tranh phòng chống ma tuý là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý vẫn là vấn đề nhức nhối, diễn ra trên tất cả các tuyến với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, tinh vi. Đặc biệt, Nghệ An được xác định là địa bàn phức tạp nên nhiệm vụ của các lực lượng nói chung, BĐBP nói riêng trong trấn áp tội phạm ma tuý càng nặng nề.

Vì vậy, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân.

Đồng thời nắm vững địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ; làm tốt công tác điều tra cơ bản; phối hợp đồng bộ, toàn diện tất cả các biện pháp nghiệp vụ và các biện pháp công tác biên phòng và kết nối chặt chẽ với các lực lượng khác (Công an, Hải quan...) để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng yêu cầu lực lượng phòng chống ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An phải không ngừng học hỏi, đúc rút kinh nghiệm qua từng chuyên án để huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và xây dựng được những phương pháp, cách thức đánh án hiệu quả, chắc chắn, an toàn.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh: Lê Thạch

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cũng như của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với Bộ đội Biên phòng Nghệ An trong thời gian qua.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, tiếp tục bám, nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng khác và cấp uỷ, chính quyền các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch và các chuyên án để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen và tiền thưởng cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Lê Thạch

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống ma tuý và tội phạm của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho các chuyên án NA 1123 và NA 424p (trong đó có sự tham gia của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn) tổng số tiền 70 triệu đồng kèm Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Thạch

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý và tội phạm.