Bắt đối tượng tàng trữ cả heroin lẫn hồng phiến

(Baonghean.vn) - Nghiện ma tuý nặng nên Hoàng Văn Thắng thường xuyên tìm đến khu vực biên giới, mua "hàng" về dùng dần. Thắng bị bắt quả tang khi đang tàng trữ cả heroin lẫn ma tuý tổng hợp.

Ngày 18/10/2022, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Thắng (SN 1974, trú tại xóm Cù Mọn, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, chiều tối 16/10/2022, sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma tuý Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp Công an xã Minh Hợp và Công an xã Nghĩa Xuân bắt quả tang Hoàng Văn Thắng khi đối tượng này đang tàng trữ 22,7gam heroin và 400 viên ma tuý tổng hợp (hồng phiến).

Theo cơ quan điều tra, Thắng là đối tượng nghiện ma tuý nặng, đã có 1 tiền án về ma tuý. Để thoả mãn cơn nghiện, Thắng thường lên khu vực biên giới mua ma tuý về tàng trữ để dùng dần. Đồng thời, đối tượng mỗi khi lên cơn nghiện thường hay gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Chính vì vậy, khi Thắng bị bắt, quần chúng nhân dân nơi đối tượng cư trú ghi nhận đánh giá cao lực lượng Công an.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.