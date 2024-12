Pháp luật Hiệu quả mô hình '24h trải nghiệm' Mô hình “24 giờ trải nghiệm” do Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp triển khai thực hiện từ năm 2022 với mục đích đồng hành cùng người dân ổn định đời sống và góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Mô hình đã được Bộ Công an biểu dương và khuyến khích nhân rộng trên toàn nước.

“3 cùng” với nhân dân vùng khó

Chồng mất sớm, nhà neo người nên một mình chị Lo Thị Hà (SN 1978), trú tại bản Vực, xã Châu Lý (Quỳ Hợp) phải gồng gánh mẹ già, con thơ. Suốt nhiều năm, gia đình chị sống với nhau trong căn nhà gỗ xiêu vẹo, rộng chưa đến 10m2, số tiền chị đi làm rẫy chỉ đủ lo bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Thế nên, chị Hà chưa bao giờ dám mơ đến chuyện bản thân sẽ có căn nhà mới.

Bà Lo Thị Định (áo đỏ) chia sẻ niềm vui khi được Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp giúp đỡ để gia đình bà có được ngôi nhà ấm cúng và vững chãi. Ảnh: An Quỳnh

Được sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp, gia đình chị Hà đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang.

“Chưa bao giờ dám mơ mình có nhà mới mà nay đã có căn nhà kiên cố trên kín, dưới bền, gia đình chúng tôi cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện nhiều lắm. Từ giờ, mẹ con, bà cháu không lo cảnh phải đi ở nhờ nhà hàng xóm mỗi khi mưa to, gió lớn”, bà Lo Thị Định (mẹ chị Hà) vui mừng chia sẻ.

Được biết, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã vận động xây dựng căn nhà mới cho gia đình chị Hà với diện tích 55m2, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Hợp chung tay đóng góp 50 triệu đồng.

Cũng như gia đình bà Định, gia đình ông Sầm Văn Dũng (trú tại bản Phảy, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) từ nay không còn lo lắng mỗi khi mưa bão về. Với tất cả sự trân quý, ông Dũng dãi bày qua bức tâm thư gửi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Hợp: “Có căn nhà kiên cố, khang trang là điều tôi luôn mong ước, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau nên không thể có được. Nhưng nay, ước mơ cả đời tôi đã trở thành sự thật. Căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn cho tôi niềm tin thoát nghèo”.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều chương trình mà Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã thực hiện được trong 2 năm vừa qua.

Từ khi được Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp hỗ trợ ngôi nhà mới (bên phải), gia đình chị Lo Thị Hà (xã Châu Lý) đã không còn nỗi lo lắng nhà bị sập (bên trái) mỗi khi mưa to, gió lớn kéo về. Ảnh: Như Bình

Quỳ Hợp là huyện miền núi với 99/214 thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn nên các cấp chính quyền huyện Quỳ Hợp luôn xác định đồng hành cùng người dân ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội , nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Từ mục tiêu chung đó, tháng 6/2022, Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện xây dựng, triển khai mô hình “24 giờ trải nghiệm” gắn với chuỗi hoạt động giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, các đoàn viên, thanh niên mang sắc phục Công an được trải nghiệm các hoạt động “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân địa phương, như giúp người dân thu hoạch lúa, làm đường giao thông nội thôn, hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình neo đơn sửa sang, dọn dẹp nhà cửa…

Không chỉ vậy, nằm trong chuỗi hoạt động gắn với mô hình “24 giờ trải nghiệm”, tập thể đoàn viên, thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã chung tay thực hiện 1 quý 1 mô hình hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể là phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã rà soát, đánh giá lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, gia đình chính sách để hỗ trợ, xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở hoặc hỗ trợ các mô hình sinh kế...

Trong vòng 2 năm, Đoàn Thanh niên huyện đã huy động nguồn xã hội hóa và ngày công của đoàn viên, thanh niên xây dựng 7 ngôi nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng; xây dựng 1 cầu dân sinh trị giá 250 triệu đồng; tu sửa 4 ngôi nhà, 4 chuồng trại và cung cấp 50 con giống (bò, dê, lợn sinh sản); hỗ trợ xây dựng hơn 500 mét đường bê tông; nạo vét hơn 400 mét kênh mương nội đồng; trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng giá trị các hoạt động hơn 1,2 tỷ đồng.

Nhân rộng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tham gia trải nghiệm "3 cùng" với người dân thông qua hoạt động giúp người dân gặt lúa. Ảnh: Đoàn TN Công an huyện Quỳ Hợp

Ngay từ những ngày đầu xây dựng mô hình "24h trải nghiệm", Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã xác định không chỉ thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện góp phần ổn định cuộc sống người dân địa phương mà còn xây dựng mỗi cán bộ trở thành một nhân tố tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, từ đó, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Thượng úy Trần Văn Quý - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: Từ các chuỗi hoạt động mô hình, Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã triển khai nhiều chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời, phối hợp giải quyết và đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 35 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, Luật Giao thông… với hơn 8.000 người dân tham gia. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ trẻ đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phát hơn 4.000 tờ rơi, dán 30 panô, áp phích; phối hợp truyền thanh xã phát hơn 400 lượt tin, bài tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án 06, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là công tác cấp CCCD, kích hoạt định danh điện tử.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp tặng công trình "Đoạn đường thanh niên" cũng là công trình số 9 nằm trong mô hình "24 giờ trải nghiệm" cho gia đình ông Sầm Văn Quảng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nằm trên địa bàn xã Châu Lộc (Quỳ Hợp). Ảnh: Đoàn TN Công an huyện Quỳ Hợp

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng đến từng hộ gia đình, người dân ở các thôn, bản đã nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tố giác tội phạm. Qua đó, cung cấp cho lực lượng chức năng 60 tin tố giác tội phạm, phối hợp làm rõ 15 vụ vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an cấp xã triển khai các biện pháp quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nổi bật đã tổ chức 215 ca tuần tra vũ trang. Qua công tác tuần tra, đã kịp thời phát hiện bắt giữ 13 vụ, 16 đối tượng về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ, thu giữ 8,5 kg pháo tự chế; phát hiện 3 vụ việc cùng 13 đối tượng có hành vi đánh bạc; 7 vụ cùng 9 đối tượng có liên quan đến ma túy, thu giữ 0,15 gam heroin.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an các xã đã kịp thời xử lý hơn 300 vụ việc ngay từ đầu tại cơ sở; phối hợp cảm hóa, giáo dục hơn 100 đối tượng có tiền án, tiền sự, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Nhờ vậy, tình hình ANTT tại các địa bàn được triển khai mô hình dần đi vào ổn định, không xảy ra xung đột, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; không xảy ra tình hình phức tạp về ANTT hoặc hình thành điểm nóng, góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngay tại tại cơ sở.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp giúp người dân đổ bê tông con đường nội thôn. Ảnh: Đoàn TN Công an huyện Quỳ Hợp.

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai mô hình, Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) nhấn mạnh: Công tác dân vận khéo của lực lượng Công an nói chung cũng như mô hình “24 giờ trải nghiệm” của Công an huyện Quỳ Hợp nói riêng, đã góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; hỗ trợ, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Từ hiệu quả hoạt động, mô hình “24 giờ trải nghiệm” đã được Bộ Công an đã biểu dương và đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ thực tiễn tình hình và yêu cầu đặt ra nghiên cứu triển khai mô hình này trong toàn quốc đảm bảo thực chất, hiệu quả.