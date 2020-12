Bất động sản Nghệ An 2020 và 2021: Những mảng màu rực rỡ

Tại Nghệ An, trong lĩnh vực đất đấu giá, các giao dịch diễn ra sôi động và đều đặn cho thấy phong độ thị trường vẫn giữ nguyên như những năm vừa qua. Theo báo cáo bất động sản quý III/2020 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2020, Nghệ An có khoảng 30 dự án đấu giá đất được thực hiện, phần lớn các dự án đều được bán hết ngay phiên đấu giá lần đầu. Tỷ lệ hấp thụ đạt trên 90%.



Đáng chú ý, với sự tham gia và “truyền nhiệt” từ các ông lớn, lĩnh vực nhà ở dự án tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về cả chất và lượng. Cuối năm 2019, tỉnh Nghệ An đã ký biên bản chấp thuận đầu tư cho 11 dự án bất động sản với quy mô hơn 10.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD từ các tập đoàn lớn như Vingroup, FLC, T&T, EuroWindow Holding, Tân Á, TDH Ecoland, Lotte Group… Đến năm 2020, xu hướng nhà ở dự án đã trở nên bùng nổ và chiếm giữ vị thế độc tôn trên thị trường, tiêu biểu như các dự án TNR, Chung cư cao cấp Sài Gòn Sky, Vinh Heritage, TTTM chợ Đô Lương, Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc…, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cả nước.



Đặc biệt, tâm điểm đầu tư hiện tại không chỉ dồn vào thị trường TP. Vinh, TX. Cửa Lò như những năm trước mà còn có những bước dịch chuyển rõ rệt sang thị trường huyện, cho thấy sức hút đồng đều của bất động sản toàn tỉnh Nghệ An. Hình thức đầu tư cũng trở nên đa dạng và đổi mới, như việc các dự án thương mại như chợ Kim Sơn (Quế Phong), TTTM kết hợp chợ truyền thống Đô Lương (Đô Lương)… được các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và đặt nền móng cho một xu hướng mới trong những năm tới.

Sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản Nghệ An năm 2020 còn được tiếp thêm năng lượng nhờ những chủ trương phục hồi, đẩy mạnh kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông như Dự án cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt, dự kiến thông xe vào năm 2022, rút ngắn thời gian cung đường Nghệ An - Hà Nội còn gần 3 giờ đồng hồ. Các dự án, công trình trọng điểm khác cũng đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ như: Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng, đã thi công hoàn thành 10,1 km/10,8 km; Dự án cầu Cửa Hội nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã được hợp long; tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò đã khởi công; Dự án cao tốc Bắc - Nam; Dự án nâng cấp Sân bay Vinh…

Thị trường bất động sản Nghệ An gia tăng sức hút nhờ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Với những bước đệm vững chắc đạt được trong năm 2020, thị trường bất động sản Nghệ An năm 2021 được dự báo sẽ trở nên sôi động và bứt phá hơn bao giờ hết. Đặc biệt, sau khi Hiệp hội Bất động sản Nghệ An chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vào tháng 7/2020, bất động sản Nghệ An được kỳ vọng sẽ cất cánh trên đà chuyên nghiệp, hướng tới một thị trường phát triển nhanh chóng và bền vững.

ĐÓN ĐẦU CÁC CƠ HỘI ĐỘT PHÁ

Đánh giá chung về bất động sản Nghệ An năm 2021, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường sẽ có ít nhiều ảnh hưởng từ yếu tố dịch bệnh nhưng theo chiều hướng tích cực.

Đầu tiên, Việt Nam đã vượt qua “phép thử Covid-19” để trở thành điểm đến an toàn của dòng vốn đầu tư quốc tế. Với việc kiểm soát tốt dịch, sớm tái khởi động sản xuất, kinh doanh, cùng các lợi thế nền chính trị ổn định, nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng với những hiệp định như CPTPP, EVFTA và sắp tới là RCEP…, năm qua, Việt Nam đã và đang đón nhiều đoàn khảo sát nước ngoài về đặt nhà máy sản xuất và văn phòng đại diện. Trong đó, Nghệ An là điểm sáng đáng chú ý trên thị trường cả nước với nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiềm năng, vị trí địa lý thuận lợi…, sẵn sàng thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp tăng nhu cầu về nhà đất với lượng lớn khách hàng là các chuyên gia nước ngoài.

Cùng với đó, trải qua 1 năm hạn chế đi lại, nay “làn sóng” du lịch nội địa hứa hẹn sẽ vươn đến những vùng đất mới và mang đến doanh thu không nhỏ cho bất động sản du lịch. Sở hữu bãi biển Cửa Lò nổi tiếng cùng các danh lam, thắng cảnh như Khu Di tích Kim Liên, đền Ông Hoàng Mười, đền thờ Vua Quang Trung, đồi hoa hướng dương, đảo chè Thanh Chương, thác Xao Va…, Nghệ An đã và đang thu hút đông đảo khách du lịch từ mọi miền Tổ quốc, giúp bất động sản phát triển song song với ngành Du lịch.