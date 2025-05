Pháp luật Bắt giam tài xế say xỉn lái ô tô lao lên vỉa hè khiến 3 người thương vong Tài xế Nguyễn Quang Trung (Gia Lai) vừa bị bắt tạm giam vì lái ô tô trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn khiến 3 người thương vong.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Trung (48 tuổi, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Quang Trung. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo kết quả điều tra, khoảng 7h ngày 23/3, Nguyễn Quang Trung tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng ở phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Tham gia cuộc nhậu có anh Đ.L.G. (45 tuổi), anh P.T.L. (45 tuổi, cùng trú phường Trà Bá); anh L.T.T. (45 tuổi, trú phường Hội Phú).

Sau khi cả nhóm uống hết 1 lít rượu, Trung đề nghị mọi người để mô tô lại rồi lấy ô tô BKS: 34LD-0027 (xe của em trai) chở đến quán nhậu tại xã Ia Kênh, TP. Pleiku.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Trung điều khiển ô tô chở mọi người về theo hướng từ ngã ba Hàm Rồng đi TP. Pleiku.

Khi đến trước số nhà 753 (đường Trường Chinh, phường Chi Lăng), do đã sử dụng nhiều rượu, Trung không làm chủ tốc độ, khiến ô tô lao lên vỉa hè, tông gãy cột biển báo giao thông và cây xanh rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến anh Đ.L.G. tử vong, anh P.T.L. và anh L.T.T. bị thương nặng, riêng Trung chỉ bị xây xát nhẹ nên đã rời khỏi hiện trường. Chiếc xe biến dạng, hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Đến 13h cùng ngày, Trung đến Công an phường Chi Lăng đầu thú. Qua kiểm tra, Trung có nồng độ cồn trong khí thở lên đến 1.837mg/L, vượt ngưỡng quy định rất nhiều lần.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do tài xế Trung vi phạm nồng độ cồn, không làm chủ tay lái gây ra hậu quả nghiêm trọng.