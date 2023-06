Bắt giữ đối tượng có 2 tiền án, luôn mang dao mẹo khi mua bán ma túy

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Kha Văn Bún có 2 tiền án, vừa tái hòa nhập cộng đồng nhưng luôn mang theo dao mẹo để đối phó với lực lượng chức năng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng Kha Văn Bún (SN 1963), trú tại bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Kha Văn Bún là đối tượng có hai tiền án về ma tuý, mới ra tù về tại địa phương.

Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan móc nối và tìm nguồn ma tuý để bán cho các con nghiện... Trong quá trình mua bán ma túy, đối tượng này luôn mang sẵn dao để đối phó với lực lượng chức năng. Để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa điểm bán lẻ ma túy này, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/6/2023, tại khu vực rừng núi bản Piêng Hòm, xã Phà Đánh, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an xã Phà Đánh và Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Kha Văn Bún về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật 607 viên ma túy tổng hợp, 1 dao mẹo.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.