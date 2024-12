Nghệ An cuối tuần

Xã hội Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam: Nhân lên tình yêu thương cộng đồng Với nhiều hoạt động an sinh xã hội trong năm 2024, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn The Vissai tiếp tục nhân lên tình yêu thương trong cộng đồng.

Dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Chương trình “Áo ấm mùa Đông” với hàng nghìn phần quà thiết thực như: Giường tầng, đệm, chăn ấm, áo ấm, nồi cơm điện, dép, vở, bút màu, bánh kẹo… được trao đến 600 học sinh tại 3 Trường PTDTBT TH Bảo Nam 2, Trường Tiểu học Mường Lống, Trường Mầm non Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn). Tổng trị giá của chương trình là trên 216 triệu đồng.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam duy trì Chương trình “Áo ấm mùa Đông” tặng học sinh vùng đồng bào dân tộc tại huyện biên giới Kỳ Sơn.

Cán bộ Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trực tiếp lắp giường tầng cho học sinh ở xã Bảo Nam (Kỳ Sơn) trong tháng 12/2024. Ảnh: N.H

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cùng đại diện Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam dự lễ trao giường tầng cùng chăn, đệm cho học sinh ở xã Bảo Nam (Kỳ Sơn), tháng 12/2024. Ảnh: N.H

Lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã giao cho Đoàn Thanh niên, Công đoàn công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương để tổ chức tốt chương trình. Trong ảnh, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cùng đại diện Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam dự lễ trao quà trong Chương trình "Áo ấm mùa Đông" cho học sinh ở xã Bảo Nam (Kỳ Sơn), tháng 12/2024. Ảnh: N.H

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trao quà cho học sinh ở xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) tháng 12/2024. Ảnh: N.H

Anh Nguyễn Song Hào - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bí thư Đoàn Thanh niên công ty cho biết: Chương trình “Áo ấm mùa Đông” được phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tổ chức bài bản, chặt chẽ, từ khảo sát thực tế, lập danh sách đến thực hiện. Công ty trực tiếp đến trao các phần quà cho học sinh các trường. Qua đó, động viên các em vươn lên học tập tốt. Chương trình là một trong nhiều hoạt động an sinh xã hội của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam với quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo công ty là phấn đấu sản xuất, kinh doanh hiệu quả, hài hòa lợi ích, tích cực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Năm 2024, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam có 25 chương trình an sinh xã hội, trị giá trên 1,2 tỷ đồng tiền mặt cùng hơn 500 tấn xi măng, 50m3 bê tông hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai, tu sửa các công trình dân sinh và hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn xây mới, sửa nhà ở. Các hoạt động an sinh xã hội của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam trên địa bàn Nghệ An đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái vì sự phát triển của cộng đồng.

Vùng cảng tổng hợp Vissai và Trạm nghiền xi măng ở Nghi Thiết (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu Thành Cường “ Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam hiện có các công trình: Nhà máy Xi măng Sông Lam (Đô Lương); Trạm Nghiền xi măng Nghi Thiết; Vùng cảng Quốc tế Vissai ở Nghi Thiết (Nghi Lộc). Tất cả các công trình được đầu tư bằng công nghệ tiên tiến, theo tiêu chuẩn châu Âu, có hệ số tự động hóa cao, sản xuất thân thiện với môi trường. Đến nay, công ty đã đầu tư gần 17.000 tỷ đồng cho các công trình; giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã dành trên 40 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn Nghệ An.

Bốc xếp hàng hóa ở cảng tổng hợp Vissai - Nghi Thiết thuộc Công ty cổ phần xi măng Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Một góc Nhà máy xi măng Đô Lương thuộc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam. Ảnh tư liệu