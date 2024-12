Xã hội Báo Nghệ An phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An trao 2 nhà tình nghĩa ở Kỳ Sơn Ngày 2/12, Báo Nghệ An phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An trao tặng tiền hỗ trợ làm nhà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Huồi Nhúc, xã Phà Đánh, huyện biên giới Kỳ Sơn.

Cùng đi có đại diện Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An; đại diện Báo Nghệ An; lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, lãnh đạo xã Phà Đánh.

Đại diện Báo Nghệ An, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An đến thăm nhà ông Cụt Văn Khuôn bản Huồi Nhúc, xã Phà Đánh. Ảnh: Hoài Thu

Đây là một trong những hoạt động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh của Báo Nghệ An. Trong đó, đối với người dân huyện Kỳ Sơn, nhiều năm liền Báo Nghệ An đã có nhiều hoạt động kêu gọi, hỗ trợ có hiệu quả. Dịp này, đơn vị phối hợp với Agribank chi nhánh Tây Nghệ An hỗ trợ tiền làm nhà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở bản Huồi Nhúc, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn.

Thăm nhà ông Cụt Văn Biên, bản Huồi Nhúc. Ảnh: Hoài Thu

Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt, bao gồm hộ ông Cụt Văn Khuôn, Cụt Văn Biên. Đây là những hộ gia đình có người già cả, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, không có khả năng làm nhà ở. Trong khi đó, căn nhà của các hộ này đã cũ kỹ, xập xệ, có nguy cơ đổ sập dột nát khi mùa mưa lũ về.

Đến với người dân bản Huồi Nhúc, đại diện Báo Nghệ An, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã đến thăm, động viên các hộ gia đình, trực tiếp trao tiền hỗ trợ để xây nhà trước Tết nguyên đán Ất Tỵ.

Ông Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký, Chi hội trưởng Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An cho biết, ngoài hoạt động xuất bản, hoạt động an sinh xã hội cũng được Báo Nghệ An thực hiện thường xuyên, có hiệu quả nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ người dân các địa phương vươn lên trong cuộc sống, đặc biệt là người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Giúp đỡ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng là hoạt động thường xuyên của Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An.

Đại diện Báo Nghệ An, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An trao quà hỗ trợ cho 2 hộ gia đình ở bản Huồi Nhúc. Ảnh: Hoài Thu

Trên địa bàn Kỳ Sơn, ông Lô Thanh Dũng - Phó Giám đốc Agribank huyện Kỳ Sơn, Chi nhánh Tây Nghệ An cho biết, đã 5 năm nay đơn vị thực hiện hỗ trợ người dân Kỳ Sơn mỗi năm 4 hộ gia đình làm nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng. Riêng năm 2024, Agribank huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ 6 hộ gia đình trên địa bàn huyện Kỳ Sơn làm nhà, trong đó có 3 hộ tại bản Huồi Nhúc, xã Phà Đánh.

Buổi trao tặng số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ gia đình có sự chứng kiến của lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và xã Phà Đánh. Ảnh: Hoài Thu

Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2017, là Chi nhánh loại I, hạng 1 trực thuộc Agribank, trực tiếp quản lý 09 chi nhánh loại II, 09 phòng Giao dịch thuộc khu vực miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, bao gồm thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn.

Các hộ gia đình vui mừng nhận quà hỗ trợ của doanh nghiệp hảo tâm. Ảnh: Hoài Thu

Ông Xã Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ người dân của Báo Nghệ An và Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An. Lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình phát huy hiệu quả món quà thiết thực của các cơ quan, đơn vị xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng. Sự quan tâm của Báo Nghệ An, các đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đối với người dân Kỳ Sơn là hết sức quan trọng, góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền Kỳ Sơn thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Báo Nghệ An phối hợp Tập đoàn TH trao quà hỗ trợ người dân Kỳ Sơn làm nhà ở, khắc phục hậu quả lũ quét năm 2022. Ảnh: PV