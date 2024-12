Pháp luật Bắt giữ đối tượng sau 16 năm trốn truy nã ở nước ngoài Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thanh sau 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Trước đó, vào năm 2007, Nguyễn Thị Thanh (SN 1979), trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, khởi tố về tội "Chứa mại dâm". Quá trình điều tra, đối tượng được tại ngoại. Cũng trong năm 2007, Nguyễn Thị Thanh bị TAND thành phố Vinh tuyên phạt 3 năm tù giam về tội danh này. Tuy nhiên, lợi dụng trong thời gian chờ chấp hành án phạt, Nguyễn Thị Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn ra Quyết định truy nã đối tượng ngày 2/6/2008.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Văn Hậu

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh tổ chức lực lượng lần theo dấu vết và thông qua các nguồn tin đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nước ngoài. Thanh đã tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hạn chế liên lạc với gia đình… nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với sự kiên trì, quyết tâm cao, Công an thành phố Vinh lần theo từng dấu vết, gặp gỡ người thân để vận động Nguyễn Thị Thanh về nước đầu thú. Đồng thời, đã gửi thư, trong đó, phân tích những sai phạm của đối tượng gây ra trong quá khứ, kiên trì vận động đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng, đối tượng vẫn ngoan cố, không chịu chấp hành.

Đầu tháng 12/2024, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định Nguyễn Thị Thanh chuẩn bị nhập cảnh về Việt Nam, Công an thành phố Vinh lập tổ công tác lên kế hoạch để đón lõng, vây bắt đối tượng. Vào khoảng 11h30 ngày 17/12, khi Nguyễn Thị Thanh xuất hiện tại thành phố Vinh, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng, kết thúc 16 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Hiện Công an thành phố Vinh đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Nam Đàn xử lý theo thẩm quyền.