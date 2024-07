Pháp luật Bắt giữ đối tượng tấn công lực lượng chức năng ngăn không cho qua đường do sạt lở Công an huyện Quế Phong đang tạm giữ hình sự đối tượng La Tú Đạt để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 18/7/2024, La Tú Đạt (SN 2001), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) sau khi uống rượu với bạn ở xã Châu Thôn thì rủ nhau xuống thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong chơi. Khi đi đến khu vực bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, Đạt gặp Tổ chốt trực điều tiết giao thông ngăn không cho đi qua vì lý do đường sạt lở (Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc đóng đường đoạn Km264+300-Km264+700, Quốc lộ 16, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng La Tú Đạt. Ảnh: Ngọc Anh

Tuy nhiên, Đạt không những không chấp hành mà còn chửi bới và đấm vào mặt đồng chí Lô Văn Màu (trú tại xã Châu Thôn), Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Châu Thôn, là thành viên Tổ chốt trực. Ngay lập tức, Tổ chốt trực đã tiến hành khống chế và bàn giao đối tượng cho lực lượng Công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.