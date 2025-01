Pháp luật Bắt giữ lô ma tuý "khủng" tại thành phố Vinh Sáng 9/1, Công an TP.Vinh đã bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán ma túy. Đáng nói, trong số này có ông Mùa Bá Vừ - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn).

Hiện trường vụ bắt giữ. Clip: CSCC

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 9/1/2025, tại địa bàn thuộc xã Hưng Chính (TP. Vinh), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh đã tóm gọn nhiều đối tượng buôn bán ma túy.

Đặc biệt trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) là ông Mùa Bá Vừ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ ít nhất 34 bánh được bọc kỹ bằng nilon nghi là heroin.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CSCC