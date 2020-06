Bắt giữ người đàn ông đi xe máy vận chuyển 70 kg động vật nguy cấp quý hiếm

Chiều 23/6, Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với công an xã Châu Bình, công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Vi Văn Vương (SN 1988) trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, Quỳ Châu về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Vi Văn Vương cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Kế Kiên Vương bị Ban chuyên án phát hiện và bắt quả tang khi đang dùng xe máy vận chuyển số động vật nguy cấp quý hiếm đi tiêu thụ tại bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Tang vật thu giữ gồm: 02 cá thể sơn dương trọng lượng 53kg; 11 cá thể dúi, 04 cá thể chồn trọng lượng 17,2kg và 01 xe máy BKS 37G1 - 001.68 do Vương điều khiển vận chuyển số hàng trên.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.