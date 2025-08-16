Pháp luật Bắt giữ nhóm đối tượng đập cửa kính xe ô tô để trộm cắp Các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu nên đã cùng nảy sinh ý định đi quanh khu vực tỉnh để tìm ô tô nào có tài sản trên xe thì sẽ phá kính để trộm cắp tài sản.

Đối tượng tìm các phương tiện ô tô có tài sản trong xe để đập kính lấy tài sản.

Ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với 3 đối là L. S. P., M. H. P., S. Q. V.; ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng để điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng trên có dấu hiệu “trộm cắp tài sản” và “hủy hoại tài sản” quy định tại Điều 173, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 6/7/2025, Công an phường Võ Cường trong quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm đã phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng khai nhận là L. S. P. (SN 2008), thường trú tại thôn Lênh Sui Thàng, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, đang đi trên địa bàn phường Võ Cường, tìm các phương tiện ôtô có tài sản trong xe để đập kính lấy tài sản.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ: 1 kìm sắt, 1 cờ lê 12mm và 1 chiếc chìa khóa xe mô tô, 1 đèn pin chiếu sáng. Công an phường Võ Cường đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tiếp đó, Công an phường Võ Cường triệu tập và làm rõ thêm 4 đối tượng khác trong nhóm của L.S.P. gồm: S. S. H. (SN 2009), thường trú tại thôn Seo Cán Hồ, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai), M. H. P. (SN 2009), thường trú tại Tổ dân phố Nàng Cảng, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, S. Q. V. (SN 2008) và Th. Th. P. (SN 2011) cùng trú tại Tổ dân phố Gia Khâu, xã Si Ma Cai, Lào Cai.

Cả 5 đối tượng này đang thuê trọ tại khu phố Giang Liêu, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, Công an phường Võ Cường tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Thắng Huấn (SN 1987), thường trú tại Khu dân cư An Cường, phường Phạm Sư Mạnh, thành phố Hải Phòng, về việc tối 24/6, anh đỗ xe ô tô tại khu vực đường Đặng Văn Ngữ, khu Bồ Sơn.

Đến sáng 25/6, anh phát hiện xe bị đập kính phía trước lấy mất 45 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Quý (SN 1983), thường trú tại số 25 Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng trình báo tối 3/7, chị đỗ xe ô tô tại ngã tư đường Lê Văn Thịnh giao Đấu Mã, thuộc Khu 1, phường Võ Cường. Đến sáng 4/7, chị phát hiện xe bị đập cửa kính bên lái, mất số tiền 7 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng phối hợp với Công an phường Võ Cường quyết liệt điều tra, xác minh đấu tranh làm rõ vụ việc.

Các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu nên đã cùng nảy sinh ý định đi quanh khu vực tỉnh Bắc Ninh để tìm ô tô nào có tài sản trên xe thì sẽ phá kính để trộm cắp tài sản. Các đối tượng có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ từng người.

Số tiền sau khi trộm cắp được sẽ chia cho nhau... Phương tiện sử dụng để đi trộm cắp là xe mô tô không đeo biển số.Các đối tượng khai nhận đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản tại các phường Võ Cường, Vũ Ninh, Kinh Bắc, Hạp Lĩnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo tìm bị hại có liên quan đến vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khám xét tại hiện trường và nơi trọ của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ 1 kìm bằng kim loại; 1 cờ lê 12mm bằng kim loại; 3 xe máy Wave không lắp biển kiểm soát; 1 búa đập kính xe ôtô; 1 bút từ phá kính xe ôtô; 6 điện thoại di động các loại; 1 máy tính bảng; tiền mặt.../.