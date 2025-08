Pháp luật Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng, kéo lê nữ nhân viên Tối 1/8, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Anh Dũng (SN 1994) thường trú khu phố 15, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay nhà trọ đường Dương Thiệu Tước, khu phố 21, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh, về hành vi “Cướp giật tài sản” trong vụ cướp giật xảy ra ngày 29/7 tại tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 (ấp 4 xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, lúc 13h ngày 29/7, chị Huỳnh Ngọc Diễm (SN 2000) là nhân viên bán hàng của tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 tại địa chỉ trên đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Cụ thể, vào lúc 11h50 ngày 29/7 tại tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 có một nam thanh niên đi xe máy wave RS đỏ trắng (biển số bị che), mặc áo thun xanh, quần short ngắn màu đen, trên mặt có sẹo đến tiệm vàng và hỏi mua vàng.

Đối tượng Trần Anh Dũng tại cơ quan điều tra.

Sau khi được chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2004) cũng là nhân viên bán hàng của tiệm vàng đưa một nhẫn vàng (nữ) 24k, trọng lượng 3,3 chỉ, trị giá khoảng 36 triệu đồng cho xem thì nam thanh niên nói trên nhìn ngắm qua lại, rồi bất ngờ cầm chiếc nhẫn vàng bỏ chạy ra xe, nổ máy tính tẩu thoát.

Nữ nhân viên trong tiệm vàng liền đuổi theo ra trước tiệm, lao tới nắm kéo cổ áo nam thanh niên nhằm truy cản. Tuy nhiên, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Võ Văn Vân về cầu Dân Sinh sau khi kéo ngã nữ nhân viên xuống đường, gây trầy xước tay chân.

Đối tượng Trần Anh Dũng khai báo hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành truy xét đối tượng gây án. Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã mời làm việc Trần Anh Dũng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ).

Tại Cơ quan Công an, Trần Anh Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu Dũng khai do thời gian gần đây không có công việc ổn định, nợ nần chồng chất nên đã đi cầm đồ chiếc laptop và điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Hình ảnh đối tượng cướp nhẫn vàng chạy ra xe tăng ga bỏ chạy kéo ngã nữ nhân viên xuống đường, gây trầy xước tay chân.

Khi đến hạn đóng tiền lãi và chuộc về nhưng Dũng không có tiền, nghĩ quẩn Dũng quyết định vào cướp tiệm vàng đem bán để có tiền xoay xở thì bị bắt.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã thu hồi được tài sản của bị hại là chiếc nhẫn nữ vàng 24K và tạm giữ chiếc xe gắn máy hiệu Wave RS BKS: 72L8-8131 là phương tiện mà Dũng sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tiệm vàng.