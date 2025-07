Pháp luật Cặp đôi quen nhau ở nước ngoài trộm vàng xuyên quốc gia Sau khi thực hiện 4 vụ trộm vàng, tiền tại Việt Nam, Thành và Lâm trốn sang Lào rồi tiếp tục trộm cắp vàng. Chỉ trong thời gian ngắn, 2 đối tượng đã trộm 592 chỉ vàng của nhiều tiệm vàng.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1978), trú xã Hưng Lĩnh (cũ) nay là xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An và Nguyễn Văn Lâm (SN 1980), trú xã Quỳnh Lưu về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm quen biết nhau từ năm 2008 tại Malaysia. Sau khi về Việt Nam, do không có nghề nghiệp ổn định lại muốn có tiền tiêu xài nên cả hai nảy sinh ý định trộm cắp.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018, Thành và Lâm đã cùng nhau thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành lĩnh án 14 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Vụ đầu tiên mà 2 đối tượng này thực hiện là tại hiệu vàng Q.D (ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc cũ). Sau nhiều lần đi khảo sát, nghiên cứu quy luật hoạt động của chủ hiệu vàng, vào sáng 4/6/2017, cả hai tiếp cận, chờ thời cơ ra tay.

Trưa cùng ngày, quan sát bên trong không có ai, Thành mặc áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt đi vào phía trong, còn Lâm đứng ngoài cảnh giới và nổ xe máy chờ sẵn. Khi đi vào quầy trưng bày vàng, Thành lấy trộm 1 khay đựng các loại nhẫn vàng loại “9999” rồi lên xe tẩu thoát.

Sau đó, các đối tượng không kiểm đếm số vàng đã trộm được mà đưa toàn bộ ra Thanh Hóa và Ninh Bình bán cho nhiều hiệu vàng được 700 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, cả hai đã trộm thành công ở 2 tiệm vàng khác, chiếm đoạt nhiều tài sản. Bên cạnh đó, cặp đôi này còn giả vờ mua tem rồi trộm của một nhân viên bưu điện bọc tiền, bên trong có 82 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài sản mà 2 bị cáo trộm của bị hại là 592 chỉ vàng (giá trị vàng thời điểm bị chiếm đoạt là hơn 2,1 tỷ đồng) và 82 triệu đồng.

Sau khi thực hiện các vụ trộm cắp trên, Thành và Lâm cùng nhau sang Lào tiếp tục trộm cắp vàng và bị bắt vào ngày 26/9/2018. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tại Việt Nam. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với nước Lào điều tra, làm rõ.

Với hành vi phạm tội tại nước Lào, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Văn Lâm bị tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù.

Đầu năm 2025, Thành chấp hành xong toàn bộ hình phạt nên được trả tự do. Sau khi về nước, ngày 10/1/2025 Thành đến Công an đầu thú.

Còn Nguyễn Văn Lâm do chưa chấp hành xong phần dân sự, phạt tiền nên chưa được nước bạn trả tự do. Do đó, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận hành vi phạm tội. Thành khai nhận đã cùng Lâm thực hiện các vụ trộm cắp nhắm đến các hiệu vàng. Trong đó, Thành đóng giả người mua vàng rồi chờ thời cơ trộm cắp, còn Lâm lái xe máy đứng chờ sẵn bên ngoài.

Sau khi bị bắt, bị cáo Thành đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho các bị hại.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 14 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Lâm 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường tiền cho các bị hại.