Thứ Hai, 11/8/2025
Pháp luật

Bắt khẩn cấp người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Tiến Dũng 11/08/2025 09:00

Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Chí Thành – người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

z6891864440123 bb8d8e06d75cbf168d23746c3fd96118 6346 5070.jpg
Đối tượng Đặng Chí Thành. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip, có hành vi liên tiếp hành hung một phụ nữ ngay tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt). Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Chí Thành, cư dân chung cư này.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân N.T. (SN 1997), khoảng 22h35 ngày 9/8, tại khu vực sảnh chờ thang máy, chị T. bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt lao tới đánh liên tiếp vào đầu, mặt và bụng, khiến chị hoảng loạn và bị thương.

z6891864433144 2b30b71414ef7285d51c40bbf806959c 8898 3381.jpg
Đối tượng Đặng Chí Thành làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngay sau vụ việc, chị T. được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, may mắn chỉ bị thương nhẹ. Tiếp nhận thông tin vào khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt có mặt tại hiện trường, thu giữ toàn bộ dữ liệu từ hệ thống camera an ninh.

Hình ảnh ghi lại cho thấy giữa chị T. và Thành có lời qua tiếng lại, sau đó đối tượng bất ngờ tấn công liên tiếp, bất chấp sự can ngăn của bảo vệ và người dân. Quá trình điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai bên trước đó.

Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của đối tượng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-xam-tro-hanh-hung-phu-nu-o-ha-noi-2429721.html
https://vietnamnet.vn/bat-khan-cap-nguoi-dan-ong-xam-tro-hanh-hung-phu-nu-o-ha-noi-2429721.html

