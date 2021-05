Bắt nhân viên bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

Đối tượng Vũ bị bắt giữ.

Chiều 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và di lý đối tượng Dương Thành Vũ, SN 1983, ngụ tại phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang từ tỉnh An Giang về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người ...

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định, vào chiều ngày 28/5, do xảy ra mâu thuẫn từ trước tại Công ty TNHH Phospin ở Khu công nghiệp 1, Nhơn Trạch, Dương Thành Vũ đã dùng dao Thái Lan đâm tử vong anh Nguyễn Vũ Linh, SN 1991, ngụ ở phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.



Được biết, Dương Thành Vũ và anh Nguyễn Vũ Linh đều là bảo vệ Công ty TNHH Phospin. Gây án xong, đối tượng Vũ đã bỏ trốn.Vào cuộc điều tra, Công an Đồng Nai bắt đối tượng Dương Thành Vũ vào chiều ngày 31/5 tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.