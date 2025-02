Pháp luật Bắt nhóm cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng Đường dây cá độ bóng đá với giao dịch gần 100 tỷ đồng vừa bị triệt phá. 11 đối tượng đã bị khởi tố và bắt giữ.

Ngày 4/2, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can trú tại các xã Đồng Trạch, Đức Trạch và Hải Phú liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trước đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an huyện Bố Trạch, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và các phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh đồng loạt triệu tập, đấu tranh với nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải và Lê Văn Huy. Ảnh: Công an Quảng Bình

Quá trình đấu tranh xác định, từ tháng 9 - 12/2024, đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) liên hệ với đối tượng tại TP Hà Nội để mua 1 tài khoản đại lý cấp 2 (cấp Master) trên website Bong...

Từ tài khoản này, Hải tạo ra 1 tài khoản đại lý cấp 3 (Agent) và các tài khoản người chơi (cấp Member) để cấp cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Bố Trạch tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đơn vị giao dịch trên trang bóng đá được quy ước bằng “đô” (điểm). Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, từ tháng 10 tới ngày 30/11/2024, có hàng chục tài khoản Member trực tiếp tham gia cá độ bóng đá với hơn 1,5 triệu điểm (tương đương gần 100 tỷ đồng).

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải giao cho Lê Văn Huy (SN 1991, trú tại xã Hải Phú) tài khoản Master để phụ trách việc tạo tài khoản Member kèm số điểm rồi nhắn lại cho Hải quản lý và chuyển cho các con bạc.

Các đối tượng thống nhất thanh toán tiền thắng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm 9 đối tượng gồm: Hồ Minh Hậu (SN 1991), Phan Thanh Hiến (SN 1985), Hồ Thắng Lợi (SN 1983), đều trú tại xã Hải Phú. Hồ Đăng Kiểm (SN 1984), Hồ Hải Bằng (SN 1981), đều trú tại xã Đức Trạch. Dương Thanh Thương (SN 1987), Phan Văn Lam (SN 1975), Dương Văn Lân (SN 1974), Phạm Đức Toàn (SN 1983), đều trú tại xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Cơ quan điều tra tạm giữ 12 điện thoại di động, 1 máy tính, 14,5 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.