Bắt 'ông trùm' bán lẻ hàng trắng, thu gần 200 viên ma túy tổng hợp

Phát hiện có đối tượng thường xuất hiện khả nghi trên địa bàn, công an phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đã theo dõi, thu thập thông tin và xác định: Đây là đối tượng Phan Xuân Thiệu (SN 1962), trú tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Đối tượng Phan Xuân Thiệu. Ảnh: Đàm Thủy

Đối tượng chuyên cung cấp “hàng” cho các con nghiện ở địa bàn huyện Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu… và thường xuyên thay đổi địa điểm, luôn có ít nhất 2 đối tượng cảnh giới với hung khí nguy hiểm.

Vào lúc 13h10’ ngày 27/12/2019 tại nhà nghỉ Hàng Dừa, thuộc xóm Dinh, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, công an phường Quang Tiến phối hợp với phòng PC04 Công an tỉnh cùng sự hỗ trợ của công an huyện Quỳ Hợp đã bắt quả tang đối tượng Phan Xuân Thiệu và Nguyễn Thị Huệ (SN 1991), trú tại xóm 14, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 198 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) và 2,81gam heroin.