Bắt quả tang, tạm giữ công chức tư pháp xã nhận tiền của dân

Ngày 25/4/2022, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Xuân Ngọc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu tiến hành khảo sát 20/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện về những khó khăn, vướng mắc và sự không hài lòng của người dân.

Quá trình khảo sát cho thấy, nhiều người dân không hài lòng với việc giải quyết các thủ tục ở tư pháp xã. Trong đó, xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức lợi dụng việc thiếu chặt chẽ của các quy định pháp luật và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gây nhũng nhiễu, khó khăn nhằm vòi vĩnh, trục lợi khi người dân có nhu cầu về các thủ tục hành chính. Cá biệt, một số đối tượng còn công khai đề nghị người dân chi tiền “bôi trơn” để giải quyết được nhanh chóng.

Trước tình hình nói trên, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng. Quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp một số khó khăn do các đối tượng là những người có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật và có chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau nên thường có những thủ đoạn che giấu, cất giữ, tiêu hủy, hợp thức hóa tài liệu, giấy tờ sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội dẫn đến việc rất khó xác định hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban chuyên án đã tập trung xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng; đồng thời, lên phương án bắt giữ đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ, nhất là các chứng cứ điện tử và không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức nơi đối tượng đang công tác.

Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai đối tượng Tạ Xuân Ngọc. Ảnh: Hồng Ngọc Sau quá trình thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và xác định thời cơ đã chín muồi, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 21/4/2022, trên Quốc lộ 7A thuộc địa phận xóm 5, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án. Bắt giữ đối tượng Tạ Xuân Ngọc (SN 1982), trú tại xã Minh Châu, huyện Diễn Châu - là công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã Minh Châu về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; thu giữ 10 triệu đồng và các tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của đối tượng Tạ Xuân Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ 108 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 20 triệu đồng; 01 bộ máy vi tính; 01 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan khác. Đặc biệt, sau khi Ngọc bị bắt giữ, một số người dân đã gọi điện, gửi đơn đến Công an huyện Diễn Châu để tố cáo hành vi vi phạm của đối tượng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Xuân Ngọc để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.