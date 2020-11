Bắt tạm giam 2 đối tượng sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vài ngày trước, đối tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1970, tạm trú quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Kiều Hưng (SN 1972, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) đến địa bàn tỉnh Cà Mau, giới thiệu là người của "Cục Quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng" và hứa sẽ giúp đỡ những cá nhân mình gặp.

Năm 2016, đối tượng Trần Kiều Hưng bị Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa tuyên phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, ngày 19/4/2016, Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện ô tô BKS 51F - 519.25 do Lê Minh Tài điều khiển chạy quá tốc độ trên Quốc lộ 51 nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Hưng từ trên xe bước xuống và xuất trình tờ công lệnh ghi tên Trần Kiều Hưng với chức vụ "Phó Cục trưởng Cục Quản lý kinh tế Chính phủ kiêm đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ". Nghi ngờ nhân thân của Hưng, tổ công tác đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hưng khai mua tờ công lệnh từ một người chưa rõ lai lịch để đối phó với lực lượng Cảnh sát giao thông. Sau đó, Hưng bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.



Đến ngày 20/4/2016, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét nơi ở của Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 1 giấy công tác đề ngày 12/7/2012 với chức vụ "Phó Cục trưởng Cục Quản lý kinh tế đối ngoại" và một số giấy tờ khác. Ngoài ra, vợ của Hưng cũng giao nộp cho cơ quan Công an 1 bộ đồng phục màu xám, 1 Huy chương Chiến sỹ vẻ vang, huy hiệu in cờ búa liềm, 1 bảng tên có hình Quốc huy và dòng trên ghi "Văn phòng Thủ tướng Chính phủ".Ngày 31/5/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn xác định: Văn phòng Chính phủ không có ai tên Trần Kiều Hưng, không phát hành giấy công lệnh cho người có tên như trên. Theo trưng cầu giám định của cơ quan điều tra, các chữ ký, con dấu được tạo ra trên các giấy tờ bằng phương pháp in phun màu. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai học xong lớp 9 thì nghỉ học.