Pháp luật Bất thường tại nơi sân phơi bị biến thành bãi tập kết cát ở thị xã Thái Hòa Đi sâu tìm hiểu về khu đất sân phơi bị biến thành bãi tập kết cát tại xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa), chúng tôi nhận thấy có nhiều vấn đề bất thường ở đây.

Từ bức xúc của người dân

Thời gian gần đây, chúng tôi nhận được ý kiến phản ánh của người dân xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa), về việc một khu đất được cho là sân phơi của 1 đơn vị kinh doanh cà phê trên địa bàn xuất hiện 1 bãi tập kết cát, sỏi.

Điều đáng nói là bãi tập kết cát này lại nằm trong khu vực đông dân cư. Hằng ngày, có nhiều xe tải lớn chở cát về đây tập kết, rồi lại bốc lên xe đầu kéo đưa đi nơi khác tiêu thụ. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, hư hỏng đường sá, ô nhiễm môi trường nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm.

Bãi tập kết cát nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Một người dân sống tại xóm Bắc Ninh thông tin với chúng tôi: Cách đây mấy tháng, xe Howo chở cát về tập kết tại bãi này rất đông, đến chập tối lại được xe đầu kéo dài chở đi nơi khác. Do con đường nối từ Tỉnh lộ 545 (nay được đặt tên là đường Hải Thượng Lãn Ông) vào đến bãi tập kết là đường bê tông, ngắn và nhiều khúc cua nên mỗi khi xe tải chở cát vào, ra thường làm vương vãi cát, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường của xóm.

Có thời điểm, xe đầu kéo dài còn va vào bờ tường làm hư hỏng nhà của người dân. Người dân rất bức xúc khi xe tải nặng chở cát ra, vào liên tục nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Một chiếc xe đang đổ cát vào bãi. Ảnh: Tiến Đông

Để kiểm chứng thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi đã trực tiếp có mặt tại khu vực có bãi tập kết cát nói trên và có thể khẳng định, việc người dân phản ánh là có cơ sở. Thậm chí, chúng tôi còn cảm nhận được sự rung lắc khi chiếc xe tải nặng chở cát chậm rãi tiến sâu vào bãi.

Theo thông tin chúng tôi có được, khu đất trở thành bãi tập kết cát này có tổng diện tích 18.898m2. Theo người dân cũng như chính quyền địa phương thông tin thì khu đất này thuộc quản lý của Công ty Thái Hòa Nghệ An. Trước đây, được dùng làm sân phơi và nhà kho tập kết nông sản. Ngoài khu đất này, Công ty Thái Hòa Nghệ An còn quản lý 3.700,1m2, nằm gần đối diện với khu đất mà chúng tôi đã đề cập ở trên, cùng trục đường Hải Thượng Lãn Ông. Thực tế, hiện các khu đất đã được các đơn vị khác thuê làm nhà kho, làm bãi tập kết cát, thậm chí còn làm nơi tập kết phế liệu.

Hai khu đất được cho là của Công ty TNHH MTV Thái Hòa Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Liên hệ với chính quyền địa phương, ông Dương Đình Đường - Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu đã cung cấp cho chúng tôi 2 tờ sơ đồ ghi ký hiệu thửa đất TSK (đất trụ sở khác), và đều ghi thông tin quản lý của Công ty Thái Hòa Nghệ An. Trong đó, thửa đất số 78, có diện tích 3.700,1m2 (nằm bên trái đường từ TX. Thái Hòa đi Tân Kỳ), và thửa đất số 51, có diện tích 18.898m2, nằm ở hướng gần đối diện mà nay đang làm bãi tập kết cát. Ngoài ra không có thông tin, hồ sơ gì thêm.

Ngày 5/11/2024, đại diện UBND và Công an xã Tây Hiếu đã có mặt tại điểm tập kết cát nói trên để kiểm tra. Theo biên bản kiểm tra, tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện 18 đống cát xây dựng, mỗi đống cát có khối lượng khoảng 30m3, cùng một số phương tiện, máy móc.

Sơ đồ của 2 thửa đất này được UBND xã Tây Hiếu cung cấp cho PV. Ảnh: Tiến Đông

Theo biên bản kiểm tra, chủ kho này là bà Phan Thị Dương (SN 1964), trú tại khối Trung Cấp, phường Long Sơn, TX. Thái Hòa, vào tháng 8/2024, bà Dương đã cho 1 người dân ở phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa làm bãi tập kết cát xây dựng.

Ông Đường cũng cho biết, 2 thửa đất này là của công ty, xã không quản lý, mà công ty này thì đã dừng hoạt động nhưng lại cho cá nhân khác thuê làm bãi tập kết cát. Ông Đường cũng thông tin thêm rằng, phía xã đã đình chỉ hoạt động của bãi tập kết cát này và yêu cầu bốc dỡ cát đi nơi khác.

Bất thường

Từ những thông tin ít ỏi nói trên, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Phòng TN&MT TX. Thái Hòa, bà Trần Thị Tình - Trưởng phòng cho rằng, không biết 2 khu đất nói trên thuộc quản lý của Công ty Thái Hòa Nghệ An.

Khu đất có diện tích 3.700,1m 2 nằm gần đối diện với khu vực bãi tập kết cát cũng đã được xây dựng thành nhà kho cho thuê. Ảnh: Tiến Đông

Đăng ký làm việc với Sở TN&MT Nghệ An, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng, không có thông tin gì về việc thuê đất của Công ty Thái Hòa Nghệ An tại xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa, được lưu trữ trong hồ sơ. Đồng nghĩa với việc đơn vị này chưa làm thủ tục thuê đất.

Theo 1 cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT thì Công ty Thái Hòa Nghệ An có tên đầy đủ là Công ty TNHH MTV Thái Hòa Nghệ An, có mã số doanh nghiệp là 2900701964, đăng ký lần đầu vào ngày 22/9/2005 và thay đổi lần thứ 4, ngày 31/10/2012. Trụ sở chính đăng ký tại xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, TX. Thái Hoà, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Việc 2 khu đất rộng lớn chưa làm thủ tục thuê đất trong một thời gian dài mà địa phương không hề hay biết là điều bất thường. Ảnh: Tiến Đông

Công ty TNHH MTV Thái Hòa Nghệ An không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đặc biệt, từ năm 2015, công ty này đã được Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II đưa vào diện rủi ro về thuế. Đơn vị chủ quản của công ty này là Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa, có địa chỉ trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội cũng đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

Điều đáng nói, Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa do ông Nguyễn Văn An (SN 1956) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được thành lập năm 1996, đến năm 2008 thì chuyển đổi thành công ty cổ phần và năm 2010, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Trong quá trình hoạt động, Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa đã thành lập 15 doanh nghiệp trực thuộc, như: Thái Hòa Hòa Bình, Thái Hòa Lâm Đồng, Thái Hòa Lào, Thái Hòa Quảng Trị, Thái Hòa Sơn La, Thái Hòa Buôn Ma Thuột, Thái Hòa Nghệ An, Cà phê An Giang,… hoạt động chính trên lĩnh vực cà phê.

Từ năm 2010, Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa lâm vào tình trạng khó khăn, vay nợ tại nhiều ngân hàng, với tổng cộng các khoản nợ lên tới hơn 726 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ. Đến tháng 10/2016, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn An và vợ là bà Ngô Thị Hạnh đã bị bắt tạm giam để điều tra vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo.

Chiếc xe tải sau khi đổ cát vào bãi đã quay trở ra. Ảnh: Tiến Đông

Đến năm 2018, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn An 20 năm tù và bà Ngô Thị Hạnh 13 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mặc dù sau đó cả 2 vợ chồng ông An đã làm đơn phúc thẩm, tuy nhiên, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Văn An 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của tổ chức". Tổng hợp hình phạt, cho cả 2 tội là 21 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19/02/2020.

Riêng bà Hạnh, thời gian phạt tù từ 13 năm theo phiên tòa sơ thẩm đã giảm xuống còn 9 năm vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của tổ chức".

Rõ ràng đã có quá nhiều bất thường đến đơn vị quản lý 2 khu đất rộng lớn tại xã Tây Hiếu, mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Theo 1 cán bộ của Phòng Quản lý đất đai, Sở TN&MT Nghệ An thì nếu như đất chưa làm thủ tục cho thuê đất thì trách nhiệm quản lý thuộc về địa phương.