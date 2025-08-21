Pháp luật Bắt vợ chồng 9x cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' Sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho vay "tín dụng đen", vợ chồng Quyên, Quân đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi trái phép gần 15 tỷ đồng.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp 7 đối tượng để điều tra về hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng.

7 đối tượng gồm: Cao Thị Quyên (SN 1993), Trần Hồng Quân (SN 1991) cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng; Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên); Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại phường Kinh Môn, TP Hải Phòng); Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm); Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng do vợ chồng Quyên, Quân cầm đầu.

Để kiểm soát hoạt động, Quyên và Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây; chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú.

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Thủ đoạn của chúng là sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube, TikTok,…) để đưa ra các quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền không cần thế chấp tài sản, không chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của nhóm đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Quá trình phá án, Công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe môtô, 1 xe ôtô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Quyên và Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, thu lợi trái phép gần 15 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.