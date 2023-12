(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò bắt giữ 01 vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn.