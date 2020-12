Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ

Kỳ họp cũng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Kỳ năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân, kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt hơn 6.688 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2019, bằng 97,6% kế hoạch.

Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 37,3 triệu đồng, tăng 4,1 triệu đồng so với năm 2019. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo và các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, đạt kết quả tích cực, Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020, dự kiến còn 2,89%. Tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 83,1%. An ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến vào giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 của huyện Tân Kỳ.