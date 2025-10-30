Thứ Năm, 30/10/2025
Bé gái 3 tuổi 'thoát' dị tật bẩm sinh nhờ ca phẫu thuật kỳ tích

Nguyệt Minh 30/10/2025 17:36

Sau ba năm sống cùng dị tật bẩm sinh mà không được phát hiện, bé gái 3 tuổi đã có thể đi ngoài bình thường như bao đứa trẻ khác, nhờ ca phẫu thuật tạo hình hậu môn thành công do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh thực hiện.

Bé N.N.D (3 tuổi, xã Kim Liên) được bố mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng táo bón kéo dài, bụng chướng và quấy khóc mỗi khi đi ngoài. Gia đình cho biết, từ khi sinh ra bé vẫn đại tiện qua một lỗ nhỏ gần hậu môn, nghĩ rằng đó là bình thường. Chỉ đến khi con lớn hơn, ăn uống tốt nhưng đại tiện ngày càng khó, bố mẹ mới đưa con đi khám.

phẫu thuật thoát vị
Ekip các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tạo hình hậu môn cho bé N.N.D. Ảnh: PV

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện: Bé không có lỗ hậu môn đúng vị trí giải phẫu. Thay vào đó là một đường rò ra da - một dạng dị tật hậu môn thấp. Trong suốt ba năm, bé đã phải “sống chung” với một con đường tạm bợ để bài tiết - vừa đủ để tồn tại, nhưng cũng âm thầm gây ra rất nhiều khó chịu.

Ca phẫu thuật tạo hình hậu môn được tiến hành với yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Mục tiêu của ca mổ là khôi phục cấu trúc giải phẫu, đưa hậu môn về đúng vị trí trong vòng cơ thắt để đảm bảo chức năng đại tiện bình thường, đồng thời bảo tồn niêm mạc nhằm hạn chế biến chứng sau mổ.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên môn vững vàng của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Hiện, sức khỏe của bé đã ổn định, hồi phục tốt và có thể sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ thực hiện thăm khám và điều trị cho người bệnh (1)
Sau ca phẫu thuật sức khỏe của bé N.N.D đã ổn định, hồi phục tốt và có thể sinh hoạt bình thường trở lại. Ảnh: PV

BSCKII.Bùi Danh Ánh - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 01 cho biết: “Dị tật hậu môn bẩm sinh không phải là bệnh quá hiếm gặp. Một số trường hợp bị bỏ sót do trẻ vẫn có thể đại tiện qua đường rò khiến phụ huynh chủ quan. Vì vậy, cha mẹ cần quan sát kỹ, đặc biệt khi trẻ bị táo bón, rặn khó hoặc quấy khóc mỗi lần đại tiện”.

Lời khuyên dành cho phụ huynh:

  • Kiểm tra hậu môn trẻ sơ sinh ngay sau sinh.
  • Nếu trẻ không đi phân su trong 24 giờ đầu, cần đưa đi khám sớm.
  • Khi thấy trẻ có biểu hiện táo bón kéo dài, phân thoát qua lỗ nhỏ bất thường hoặc quấy khóc khi đi ngoài, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Ánh, việc phát hiện sớm dị tật là yếu tố quyết định trong điều trị. Nếu được can thiệp kịp thời, trẻ có thể phát triển hoàn toàn bình thường mà không để lại di chứng./.

