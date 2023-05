Bé gái lớp 1 ở Nghệ An ngủ trong tủ phòng học hơn 4 tiếng khiến cả xã nhốn nháo đi tìm

(Baonghean.vn) - Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử lớn bậc nhất thế giới, đối tác hàng đầu của hãng Apple đã quyết định đầu tư dự án với tổng số vốn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

Phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock là thừa nhận thẳng thắn về sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại LHQ cho biết tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo, nước này đã nhận được lô pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) đầu tiên do Mỹ sản xuất, để triển khai gần biên giới với Nga.

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, mùa hè năm nay, Nghệ An sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng kéo dài, theo đó, nhiều nơi lâm vào hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu. Những ngày đầu hè, nhiều tổ thợ đào, khoan, khảo giếng làm không hết việc…

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, tại tỉnh Nghệ An sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.