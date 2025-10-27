Thứ Hai, 27/10/2025
Bế mạc giải Pickleball VCCI - Nghệ An Open năm 2025

Hải Hưng 27/10/2025 06:09

Trong khuôn khổ thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chi nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình phối hợp với Diễn đàn Pickleball Bắc miền Trung tổ chức Giải Pickleball VCCI – Nghệ An Open năm 2025.

PIC (3)
Thi đấu nội dung đôi nam. Ảnh. Hải Hưng

Giải diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/10), thu hút gần 200 vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, CLB trong tỉnh cũng như một số xã, phường của các tỉnh bạn như Hà Tĩnh, Quảng Trị. Các VĐV tham gia tranh tài ở 3 nội dung: Đội hạng B, Đội Doanh nghiệp, doanh nhân và đơn nam. Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi với nhiều pha bóng hay, nhiều trận đấu sôi nổi với chất lượng chuyên môn cao.

PIC (9)
Thi đấu nội dung đơn nam. Ảnh: Hải Hưng

Đến theo dõi các trận đấu và dự Lễ Bế mạc trao giải có các ông: Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Trung Thảo – Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; Bùi Xuân Sinh – Giám đốc chi nhánh VCCI Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình; Lê Nguyên Chung – Phó Giám đốc chi nhánh VCCI Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình, Trưởng ban Tổ chức giải, đại diện ban tổ chức và nhà tài trợ giải đấu.

pickleball (5)
Đại diện sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An theo dõi và cổ vũ cho các VĐV thi đấu. Ảnh : Thúy Mai

Pickleball VCCI - Nghệ An Open năm 2025 là dịp để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong khu vực Bắc Trung Bộ có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Sau khi kết thúc các trận chung kết. Ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

bna_moi.jpg
Trao thưởng nội dung đôi nam hạng B3. Ảnh: Thúy Mai

Đôi hạng B3:

  • Giải Nhất: Nguyễn Lê Lữ – Đinh Xuân Giang
  • Giải Nhì: Cao Ba – Đức Phú
  • Giải Ba: Phan Trung Đông – Bạch Văn Hạnh, Phạm Văn Diện – Phan Thanh Sơn
PIC (10)
Trao thưởng nội dung hạng B2. Ảnh: Thúy Mai

Đôi hạng B2:

  • Giải Nhất: Tô Mạnh Thường – Tấn Tiến
  • Giải Nhì: Lê Đình Tấn – Hồ Thị Ngọc Dũng
  • Giải Ba: Đặng Ánh Sáng – Võ Lâm, Ngô Tuấn Anh – Đặng Bá Hùng
PIC (11)
Trao thưởng nội dung đôi nam hạng B1. Ảnh: Thúy Mai

Đôi hạng B1:

  • Giải Nhất: Phan Sáng – Việt Anh
  • Giải Nhì: Đào Xuân Duy – Đào Minh Tuấn
  • Giải Ba: Nguyễn Ngọc Sơn – Thắng Cao, Trần Trọng Nhân – Nguyễn Tiến Phát
PIC (1)
Trao thưởng nội dung doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thúy Mai

Đôi doanh nghiệp, doanh nhân:

  • Giải Nhất: Nguyễn Xuân Tài – Trịnh Minh Đạt
  • Giải Nhì: Nguyễn Trung Kiên – Hứa Đình Trường
  • Giải Ba: Nguyễn Hữu Sáng – Nguyễn Thanh, Lê Viết Thắng – Nguyễn Út Thanh
pickleball (3)
Trao thưởng nội dung Đơn nam. Ảnh: Thuý Mai

Đơn nam:

  • Giải Nhất: Trần Văn Học
  • Giải Nhì: Cung Hoàng Nam
  • Giải Ba: Phùng Đức Lộc, Lê Chí Anh

Sự thành công của giải VCCI - Nghệ An Open năm 2025 đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ bộ môn Pickleball.

