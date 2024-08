Bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An năm 2024

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục, thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Trên tinh thần đó, “Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An” đã trở thành giải thể thao truyền thống, được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam duy trì và tổ chức hằng năm.

Sau gần 1 tháng tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đầy kịch tính, "Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp Nghệ An" năm 2024 đã thành công tốt đẹp, là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 17 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An (30/8/2007- 30/8/2024).

Tham gia giải có gần 1.100 vận động viên, với 47 đội bóng nam, nữ đến từ 33 doanh nghiệp trên địa bàn. Các vận động viên đã cống hiến cho giải thể thao những đường bóng hay, những pha bóng đẹp, những cuộc tranh đua quyết liệt đầy kịch tính.

Trải qua tổng 94 trận đấu bóng đá, các vận động viên, cổ động viên đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về ý thức chấp hành các quy định của Ban Tổ chức giải, ứng xử văn minh, cao thượng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trưởng ban Tổ chức giải - ông Lê Tiến Trị hy vọng giải thể thao sẽ tạo đà, khích lệ cho toàn thể người lao động quyết tâm phấn đấu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, mong muốn lãnh đạo và Ban Chấp hành công đoàn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong từng doanh nghiệp, nuôi dưỡng phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển, bứt phá hơn trong mùa giải năm 2025.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Tiến trị cũng gửi lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân, đơn vị, các vận động viên, cổ động viên và tổ trọng tài đã cùng nhau đóng góp cho thành công của giải.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao ở nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ và team building.

Theo đó, giải Nhất môn bóng đá nữ thuộc về Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An; giải Nhất bóng đá nam thuộc về Công ty TNHH May An Nam Matsuoka; giải Nhất teambuilding thuộc về liên quân Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam và Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An.