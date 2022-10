Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 21/10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Nghệ An tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3 cho 83 đồng chí là cán bộ trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương; cán bộ chủ trì cấp xã năm 2022.

Tham dự lễ bế mạc có Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh.

Trong thời gian 12 ngày (10/10 – 21/10), 83 học viên đã được học tập, nghiên cứu 20 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; về chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; Xây dựng nền QP toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; về tình hình biên giới, biển đảo trong tình hình mới; huấn luyện bắn súng K54 bài 1…

Qua kiểm tra bài viết thu hoạch 100% đạt khá giỏi. Trong đó có 35 đồng chí đạt giỏi và 48 đồng chí đạt khá. Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho 83 học viên và tặng Giấy khen cho 10 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; xuyên tạc các lập trường, quan điểm của Đảng và nhà nước; Tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp…

Để thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian tới, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các đồng chí học viên tiếp tục học tập, nghiên cứu các quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng tuyên truyền cho người dân ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào thiểu số; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh và đối ngoại; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng các tiềm lực kinh tế, quân sự, quốc phòng an ninh; Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến của các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang…