Chiều ngày 14/6, tại thành phố Vinh Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức bế mạc và trao giải Giải Picklepall Cúp Hội Nhà báo Nghệ An 2025.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có: Hồ Thị Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Nguyễn Trung Thảo – Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Nghệ An, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An; đại diện các nhà tài trợ; các vận động viên tham dự giải.