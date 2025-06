Thời sự Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và 40 năm thành lập Hội Nhà báo Nghệ An, đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc – Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nhà báo Nghệ An khóa VIII và các Trưởng Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Thành Cường

Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo ra số báo đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Sự ra đời của Báo Thanh Niên đã góp phần giải quyết sự khủng hoảng về phương pháp và hình thức tuyên truyền đường lối đấu tranh cách mạng mà các ấn phẩm báo chí trong nước đương thời không thể thực hiện được.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Ở Nghệ An, vào nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nơi đây trở thành một trong những khu vực trọng yếu trong chính sách bóc lột và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và tay sai. Sau khi Báo Thanh Niên ra đời, Nghệ An trở thành nơi hình thành và phát triển nhiều ấn phẩm báo chí nhằm tuyên truyền đường lối đấu tranh với đế quốc, phong kiến tay sai.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh – người sáng lập và lãnh tụ vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng là người đào tạo thế hệ làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam như: Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Trương Văn Lĩnh...

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng, cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt chặng đường phát triển của Báo chí Việt Nam, báo chí Nghệ An đã đồng hành cùng đất nước, quê hương trong các cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc: tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội.

Trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Nghệ An không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn bám sát thực tiễn, phản ánh chân thực, khách quan, có trọng tâm, trọng điểm tình hình phát triển của tỉnh; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, tích cực nắm các vấn đề mà dư luận và Nhân dân quan tâm để phản ánh kịp thời, qua đó trở thành cầu nối giải quyết yêu cầu của thực tiễn.

Các đồng chí đại biểu Hội Nhà báo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trong giai đoạn hiện nay, báo chí Nghệ An đang tích cực thực hiện chuyển đổi số; tập trung tuyên truyền cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Trung ương; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Báo chí Nghệ An luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh đã đến dâng hương tại chùa Da - ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam đang thờ tự 512 liệt sĩ là các nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh dâng hương tưởng niệm 512 liệt sĩ là các nhà báo, phóng viên đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Thành Chung

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Nhà báo Trần Văn Hiền - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An, người đã dày công góp phần đi tìm tên tuổi của các nhà báo liệt sĩ để đưa về thờ tự tại chùa Da.