Thể thao Sôi nổi, hấp dẫn Giải bóng đá Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ 12 năm 2024 Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XII - năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) đã thành công tốt đẹp với 9 trận đấu và 38 bàn thắng được ghi.

Một pha bóng trong trận Chung kết. Ảnh: PV

Giải Bóng đá Cúp Hội Nhà báo Nghệ An lần thứ XII - năm 2024 diễn ra trong 3 ngày (từ 14-16/6) trên sân thi đấu Trường Đại học Vinh. Tham dự giải lần này có gần 90 vận động viên đến từ 6 đội bóng, gồm: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An; Câu lạc bộ báo chí Nghệ An; Chi hội nhà báo phóng viên thường trú tại Nghệ An; Cụm các Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thông huyện, thành phố, thị xã; Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội đạt giải Nhất. Ảnh: PV

Sau 3 ngày tổ chức, đã có 9 trận đấu diễn ra và 38 bàn thắng được ghi. Trong đó, trận Chung kết là sự góp mặt của Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh và Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An. Sau 50 phút thi đấu, đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 để đoạt chức vô địch.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội bóng tham gia năm nay có nhiều tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu. Các trận bóng đã đem đến cho khán giả những pha bóng đẹp, không kém phần chuyên nghiệp.

Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An đạt giải Nhì. Ảnh: PV

Kết thúc giải đấu, ngoài Cúp, huy chương vàng được trao cho Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh, Ban Tổ chức còn trao giải Nhì cho Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An và giải Ba được trao đồng thời cho 2 đội: Chi hội Nhà báo phóng viên thường trú tại Nghệ An và Cụm các Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Truyền thông huyện, thành, thị. Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An, đạt giải Phong cách và giải Cống hiến.

Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh trao tặng toàn bộ số tiền thưởng của giải Nhất cho Hội. Ảnh: PV

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ cho Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất.

Sau Lễ Bế mạc, Đội bóng các giảng viên Trường Đại học Vinh đã trao tặng toàn bộ số tiền thưởng của giải Nhất trị giá 10 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.